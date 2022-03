NAREDNE TRI GODINE PRATIĆE IH NEVEROVATNA SREĆA! Ovi horoskopski znaci imaće i ljubav i pare i mir: Da li ste među njima?

Naredne tri godine za neke hososkopske znakove biće bravi božiji dar, ali sreća će da ih sledi do 2025. godine, pa će oni moći da uživaju u ljubavi, finansijskom prosparitetu i velikim pozitivnim promenama. Mir, stabilnost i pozitivna energija pratiće ih gde god da krenu.

BIK

Bik će imati najviše uspeha na ljubavnom planu. Usamljena srca će upoznati osobu koja će izazvati njihovo interesovanje i iskreno oduševljenje, a uskoro će se ispostaviti da je to osoba sa kojom žele da provedu ostatak života. To ne znači da one koji su u vezi ne čeka nešto lepo - njihov ljubavni život biće pun harmonije i ljubavi. Ući će u period u kome će zavladati nova energija posvećenosti, bliskosti i mira. Vaš poslovni život će takođe biti posut cvećem, jer su naredne 3 godine idealno vreme da započnete posao o kome ste dugo razmišljali.

foto: Profimedia

LAV

Ako su vam u poslednje vreme nedostajale stabilne finansije, sada je vreme da uspostavite red u oblast novca. Polako će se otvoriti tok novca i vaš rad i trud će konačno biti primećeni, čak možete očekivati i povišicu. Bavićete se mnogim novim stvarima, sticati iskustva i sve će pasti na plodno tlo. Osetićete nalet kreativnosti koji će pozitivno uticati na sve oblasti vašeg života. Bićete zaista nezaustavljivi u naredne 3 godine, pa maksimalno iskoristite ovaj period za napredak.

foto: Shutterstock

DEVICA

Devicu očekaju nove prilike, ali i izazovi i avanture za kojima je čezbula u prethodnim godinama. Ne gubite vreme u naredne 3 godine - učite nove jezike, putujte, čitajte, usavršavajte nove veštine. Pred vama su meseci koje morate maksimalno iskoristiti. Gde god da se pojavite bićete u centru pažnje, a i sami ćete biti oduševljeni uspehom koji ste postigli. Imaćete dobre razloge da budete ponosni na sebe. Bićete okruženi pozitivnom energijom, dobrim raspoloženjem i osećanjima da možete osvojiti ceo svet. Zvezde i planete su na vašoj strani - dobro iskoristite njihovu naklonost.

foto: Profimedia

