DA LI VAS VARA ŠESTO ČULO? Uradite obavezno OVAJ TEST, saznaćete da li zaista možete da se oslonite na INTUICIJU

Iako igra bitnu ulogu, intuiciju je teško definisati. Neki tvrde da ne postoji, ali se psiholozi, sociolozi i lekari ipak trude da izvagaju koliko ona vredi u našim životima.

foto: Profimedia

Kako da što bolje steknemo uvid u svet koji nas okružuje? Posedujemo zdrav razum, ali to nije uvek dovoljno da proniknemo u sve njegove tajne. Nekad nam se čini da će, izvan logike analitičkog uma, srce i duša pre iznaći odgovore do kojih nam je stalo. To je – intuicija!

Prepoznaćete je, a može da se javi u sekundi, kao osećaj da je za vas nekad nešto zaista dobro, bez obzira što se dugima čini da radite ono što prkosi zdravom razumu.

foto: Profimedia

Otkrijte nepoznatu stranu vase ličnosti: uradite ovaj TEST, pokazaće da li vas vara “šesto čulo”, ili na njega možete uvek da se oslanjate.

1. Kad ste kao mali ostajali sami...

a) Razgovarali ste sa zamišljenim likovima

b) Plašili ste se, u senkama videli obrise čudovišta

c) Nisu vas ostavljali same

2. Kako možete nekoga dobro da upoznate?

a) Pažljivo slušate šta govori

b) Navodite ga da kaže više o sebi

c) Tumačite ono što ne govori

foto: Profimedia

3. Ako neko jelo prvo pomiriše, pa onda okusi...

a) Pravi je gurman

b) Bez manira je

c) Nepoverljiv je

4. Mirisi kod vas najčešće:

a) Bude sećanja na detinjstvo

b) Bude radoznalost

c) Bude odbojnost

5. Fatalna privlačnost je:

a) Lubav na prvi pogled

b) "Hemija" između dve osobe

c) Ne postoji

6. Prepoznajete one koje dugo niste sreli po:

a) Licu

b) Boji glasa

c) Stasu

foto: Profimedia

7. Šta razmišljate dok pričate sa osobom koja vas privlači?

a) Ispostaviće se da je kao drugi

b) Nadam se da ne može da mi pročita misli

c) Gde je bio do sada!

8. Definišite strah:

a) Plašimo se kada znamo šta nas čeka

b) Plašimo se onoga što najviše želimo

c) Najviše se plašimo nepoznatog

foto: Thinkstock

9. Sokrat je rekao: 'Upoznaj samoga sebe'.

a) Stalno pokušavam

b) Bolje da upoznam svet

c) Jedan život je malo za to

10. Pod stresom brže se opuštate...

a) Uz omiljenu muziku

b) U društvu dobrih prijatelja

c) Kada ste sami

REŠENJE TESTA:

foto: Shutterstock

NAJVIŠE ODGOVORA POD A

RAZVIJENO VAM JE ŠESTO ČULO - Uvek dobro izvagate nečije ćutanje i gestove, obraćate pažnju više na ono 'nešto', nego na ono što govori. Bez muke izlazite na kraj i sa najtežim situacijama. Sposobni ste da 'u letu' uhvatite nečije raspoloženje, znate kada je vreme da krenete u akciju.

NAJVIŠE ODGOVORA POD B

VEOMA STE SENZIBILNI - Zbog senzibilnosti i pronicljivosti možete da se snađete u svakoj situaciji I imate razvijenu intuiciju. Skoro uvek uspete da izbegnete neprilike i spletke. Ta izvanredna sposobnost pojačava vašu intuiciju, pomaže u svim konfliktnim situacijama.

foto: Profimedia

NAJVIŠE ODGOVORA POD V

UČITE NA GREŠKAMA - Situacije u kojima ste se 'opekli' naučile su vas da se čuvate i predosetite opasnost. Pravite razliku između neprijatne iskrenosti i slatkorečive neiskrenosti. Naučili ste kako da izbegnete neprijatne situacije, šta da kažete i šta da uradite. Još malo treba da se preispitate!

Kurir.rs

Bonus video:

27:59 KVIZ MOZAIK 29.10.2021. Modno usklađeni, ali je Nikola bio bolji kroz ceo kviz