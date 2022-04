OTVORILI DUŠU: Šta MUŠKARCI potajno vole, a kriju jer su to TIPIČNO ŽENSKE stvari!

Žena koja je uspešna u sportu, zna da zameni gume na automobilu ili da otvori pivo upaljačem prihvaćena je i poštovana, čak šta više i poželjna! Ipak, kada muškarci rade neke stvari koje nisu toliko "muževne" nailaze na problem. Rodni stereotipi su veoma strogi kada su muškarci u pitanju.

Jedan korisnik Redita pokrenuo je temu i postavio sledeće pitanje muškarcima: "Šta potajno volite, a skrivate zbog rodnih stereotipa?" Ovo su samo neki od priznanja korisnika ove popularne drušvene mreže.

"Kuvanje. Sećam se da sam kao dete u osnovnoj školi išao sav srećan na časove domaćinstva jer sam želeo da naučim da kuvam. Zbog toga su me maltretirali."

foto: Shutterstock

"Ne krijem to baš, ali su me ismevali i zato što volim da pijem voćna pića i koktele. Mogu podneti i rakiju. Stvarno je čudno koliko ljudi koji piju samo pivo ili "muževna" pića prezrivo gledaju na voćne koktele. Čak i žene to rade."

"Moram priznati da ponekad volim filmove o ženama. "Čelične magnolije" me rasplaču svaki put kad ih pogledam, ali to je sjajan film. Volim filmove koji me teraju na razmišljanje."

"Volim mjuzikle. Pre sam to skrivao, ali znam sve tekstove filma 'Brilijantin' i volim da pevam uz soundtrack."

"Obožavam sveće. Uvek imam dve u dnevnoj sobi i volim da dobijam nove. Kupke su predivne i opuštajuće. Suncokreti su moje omiljeno cveće i rado bih ih dobio na poklon."

foto: Profimedia

"Ja sam vojnik od 190 cm, a volim da položim glavu u krilo svoje devojke i da gledam Diznijeve filmove."

"Uživam da sedim s prekrštenim nogama. To je tako udobno!"

"Volim da se mazim nakon seksa."

"Definitivno ženska pop muzika. Prilično sam siguran da bi moj ukus trebao biti potpuno drugačiji, ali jednostavno nije. Ipak, nikada ne slušam takvu muziku pred drugim ljudima."

foto: Profimedia

"Volim ružičastu boju, Oliviju Rodrigo, udobnu vrećastu odeću, itd. itd."

"Kad izlazim nosim muževniji parfem, ali potajno bih se radije polio mirisom lavande. Miriše neverovatno."

(Kurir.rs/Redit)

