POGLEDAJTE U DLAN I OTKRIJTE KAKVA VAS SUDBINA ČEKA: Ako ugledate OVO SLOVO bićete uspešni i jaki, a ceo svet će KLEČATI pred VAMA

Hiromantija je drevna umetnost čiji koreni sežu nekoliko hiljada godina unazad do Indije, gde je nastala iz hinduističke astrologije i prvi put pomenuta u kineskoj knjizi "I Ching".

Brzo se proširila Azijom i Evropom, nakon čega se Aristotel zainteresovao za nju i preneo znanje Aleksandru Velikom. Kralj ga je često koristio da proceni karakter svojih vojnih oficira i pažljivo bi čitao linije njihovih dlanova. Mora da mu je to pomoglo jer za petnaest godina neprekidnog osvajanja nikada nije izgubio nijednu bitku.

Praksa je od tada trajala kroz vekove. Danas većina ljudi na to gleda kao na pseudonauku i brzo je odbacuju kao sujeverna uverenja. Deo zašto su ljudi toliko skeptični je to što to zaista ne razumeju. Oni znaju samo ono što vide u medijima, a to je pogrešno prikazano u mnogim knjigama, filmovima i TV emisijama koje su se toga doticale tokom godina - smatra stručnjak u ovoj oblasti. Bilo kako bilo, evo jednog zanimljivog tumačenja.

Kako prenosi "Srbija danas", jedan specifičan atribut za koji se ljudi često pitaju je izgled slova „M“ na dlanu. Nemaju svi ljudi tako definisano obeležje, čak je i retko, a za one koji ga imaju kažu da su posebni.

Blagosloveni su srećom i napreduju u karijerama koje odaberu jer imaju jaku samomotivaciju i disciplinu.

Često završavaju sa karijerom u pravnom ili političkom polju i napreduju do najviših rukovodećih pozicija. Na njih se gleda kao na darovite osobe koje imaju izvanrednu intuiciju i zbog toga su jaki poslovni partneri u svakom poduhvatu za koji se odluče.

Štaviše, ljudi na čijim dlanovima imaju slovo M su majstori u otkrivanju laži i prevare. Ne prođe mnogo toga i skoro uvek shvate da li je neko manje pošten, laže ili vara. Ovaj osećaj intuicije je često jači kod žena nego kod muškaraca, ali se svodi na pojedinca.

Sve u svemu, slovo M se dugo povezivalo sa gore navedenim osobinama, kao i sa sledećim životnim kvalitetima; vođstvo, sreća, bogatstvo i odličan izgled.

