KAKO TELEFONIRAJU HOROSKOPSKI ZNACI: Ovan urla kad priča, Devica zove tačno na vreme, a Jarac uvek zvuči strogo

Dok su jedni kratki i odsečni kada razgovaraju preko mobilnog telefona, drugi toliko urlaju da vam probijaju uši, a postoje i ljudi koji ovu spravicu koriste samo kada moraju...

OVAN

Ko to govori tako glasno da vam bubnji u ušima? I uvek vam zvuči kao da izdaje naređenja, čak i kada izjavljuje ljubav. To može biti samo jedna osoba iz čitavog zodijačkog kruga - vatreni Ovan. Pripadnici ovog znaka vole da telefoniraju jer tako ovi ljudi-vođe mogu da izdaju naredbe i nekome ko nije u njihovoj blizini. Ako želite da imate uspešnu telefonsku komunikaciju sa njima, govorite blago i umirujuće, jer jedino tako možete da lokalizujete požar - odnosno da obuzdate vatreni i naredbodavni ton Ovna.

BIK

Senzualni Bikovi, zahvaljujući Veneri, imaju dara za slatkorečivo zavođenje, pa tako telefon koriste kao sredstvo za šarmiranje. Postojani i temeljni, u stanju su da pomalo lenjim i erotizovanim glasom satima pričaju. Ako imate obožavaoca rođenog u ovom znaku, teško vama! Niko drugi neće uspeti da dobije vaš telefonski broj, s obzirom na to da će ga uporni i posesivni Bikovi non-stop držati zauzetim, kako bi u svakom trenutku znali šta radi njihovo obožavano biće. U tom slučaju, jedina nada vam je da se u njemu probudi razum, svojstven zemljanim znacima, te će dopustiti, ponekad, i da vam neko drugi telefonira.

BLIZANCI

Blizanci doživljavaju telefon kao svog rođaka, što nije čudno, s obzirom na to da su oni kao i ovaj aparat, pravi velemajstori za komunikaciju. Merkur ih je obdario tom sposobnošću, tako da ni od koga drugog nećete čuti toliko informacija kao od ljudi rođenih u ovom znaku. Oni govore brzo.

RAK

Ukoliko ste osoba koju voli neko ko je rođen u ovom znaku, onda se pripremite na romantične i nežne telefonske razgovore, tokom kojih ćete ponekad morati da svoj glas preobrazite u bolećivo cvrkutanje da biste zadovoljili kriterijume vašeg sagovornika. Rakovi smatraju da su oni tu da bi se brinuli o vama, pa shodno tome i telefonski aparat doživljavaju kao sredstvo koje im pomaže da u trenucima kada nisu pored vas, provere da slučajno niste zaboravili da jedete, obučete toplu odeću, popijete lek... Oni uvek strahuju i brinu, pa se to odražava i kroz telefonske razgovore.

LAV

Zvaće vas kada to najmanje očekujete i sa mesta sa koga to ne očekujete. Ako je rešio da vas pronađe, nateraće vaš telefon da zazvoni, pa makar ga vi i isključili iz utičnice. Zaljubljeni Lav zvaće vas kada oseti potrebu da vas čuje, bez obzira na to koliko je sati u tom trenutku. Zvaće vas i kada zna da spavate, jer on je kralj, a njemu je sve dozvoljeno. Tako to izgleda kada vam telefonira kralj džungle, šarmantni i neodoljivi Lav. Zbog njih je izmišljen mobilni telefon, da bi im omogućio da telefoniraju kad god i odakle god to požele.

DEVICA

Ako ste se dogovorili sa Devicom da vas pozove telefonom u pet sati, onda slobodno navijte sat u to vreme, jer oni su precizni i veoma savesni. Ništa ne može da iznervira ove ljude kao nepoštovanje dogovora. Možda malo preterano, ali takvi su oni. Zato, ako želite da odobrovoljite vašu Devicu, uvek joj telefonirajte u vreme kada ste se dogovorili. U suprotnom, umesto ljubaznog glasa, sa druge žice dočekaće vas ledeno ozbiljan i neprijatan glas pun prekora. Dakle, ako ste se odlučili na telefonsku komunikaciju sa Devicom, savetujemo vam da obavezno kupite i jednu štopericu.

VAGA

Znate li koga nikada nećete moći da prevarite putem telefona? Ko će uvek savršeno osetiti po zvuku vašeg glasa kako se osećate u trenutku dok telefonirate. Ukoliko je u vašem tonu prisutan makar i prizvuk disharmonije, budite sigurni da će to vaš sagovornik Vaga nepogrešivo registrovati. Pripadnici ovog znaka, koji inače imaju vrlo ugodan glas, odmeriće na svojim tasovima svaku nijansu i emociju u vašem glasu, pa vam preporučujemo da ne pokušavate da zavarate Vagu rečenicom „Ma, dobro sam, nije mi ništa." Ako želite da ostvarite uspešnu komunikaciju sa njima, govorite ljupke i mudre reči, kojima ćete zadovoljiti prefinjenu prirodu ovih ljudi koji uvek i u svemu teže savršenoj harmoniji.

ŠKORPIJA

Ako vam se dopada da vas neko pozove usred noći i govori o svojim strastima ili počne bez pardona da priča o svojim noćnim morama, očekujući da vi u svakom trenutku odgovorite na njegove duboke treptaje, neuobičajena gledišta, onda je Škorpija vaš idealan telefonski sagovornik. Ako vas jedna Škorpija ubraja u osobe od poverenja, onda vam život uopšte neće biti jednostavan. Moraćete stalno da budete na usluzi njegovim, u najmanju ruku, čudnim raspoloženjima, uvek spremni da podignete slušalicu s druge strane žice i slušate sve o njegovim mračnim uglovima duše. Ne zaboravite na alarmno zvonce opreza! Ponekad je bolje ne podići slušalicu kada vas on ili ona zove. Mada će vam to verovatno biti teško, s obzirom na to da nije lako odupreti se Škorpijinim tajnim „magijama".

STRELAC

Ako ste depresivni i tužni, najjednostavniji lek je da podignete slušalicu i okrenete broj telefona osobe u ovom znaku. Sa druge strane čućete veselog, živahnog Strelca, uvek punog entuzijazma, čije je dobro raspoloženje apsolutno lekovito i delotvorno. Telefonska sekretarica je najbolja drugarica jednom Strelcu! On se beskrajno divi telefonskim sekretaricama, jer niko pouzdanije ne može da zabeleži sve one pozive koji su stizali dok je on jurio okolo. Njegov planer je uvek ispunjen brojnim obavezama i druženjima, tako da ne stiže uvek da odgovori na zvonjavu svog telefonskog aparata, pa makar on bio i mobilni!

JARAC

Ozbiljni, strogi, promišljeni Jarčevi - kakva je to maska za lakoverne! Osoba rođena u ovom znaku je toliko stroga da se ponekad plašite da joj telefonirate? Ako hoćete da otopite vašeg ledenog Jarca, izgovorite mu u slušalicu nekoliko nežnih reči ili pristojnih šala i čudo će se desiti. Ovoj deci Saturna je potreban smeh kako bi pustili svoje kočnice i zauzdali svoju urođenu ozbiljnost. Budite veseli i duhoviti i postaćete omiljeni telefonski sagovornik jednog Jarca. Nije istina da oni nemaju duha i smisla za humor. Primenite ovaj tajni recept i upoznaćete njihovu dobro skrivenu prirodu Jarčića koji ume i veselo i bezbrižno da skakuće unaokolo.

VODOLIJA

Telefonski aparati su već odavno postali zastareli način komuniciranja za Vodolije. Ti ljudi budućnosti, deca su Urana, i već uveliko upražnjavaju savršenije metode komuniciranja - telepatiju. Oni nepogrešivo znaju da vreme koje dolazi donosi i nove standarde života. Možete li da pojmite o čemu Vodolije pričaju i kakva je njihova alhemija novog doba? Ne iznenađujte se ako čujete u glavi glas vaše Vodolije! To vam vaša omiljena Vodolija šalje telepatsku izjavu ljubavi!

RIBE

Da li želite da čujete šum morskih talasa, a nalazite se kilometrima daleko od obale? Postoji rešenje: telefonirajte nekom ko je rođen u ovom znaku. Kada budete čuli njihov glas, imaćete utisak da se celo morsko carstvo preselilo u vaš telefon. Oni su nežni i osećajni, tako da od njih uglavnom ne očekujte ništa drugo osim blagih i umirujućih reči. Uvek su spremni da vam priteknu u pomoć ako je to potrebno. Inače, Ribe, kao i Vodolije, veoma su intuitivne i poseduju natprirodne moći. Uvek znaju unapred ko će ih pozvati telefonom, tako da im nije neophodna ova sprava. Ali, pošto su veoma romantične, lako ih je privoleti carstvu telefonskih komunikacija ako im svakodnevno šapućete u slušalicu najnežnije ljubavne reči.

