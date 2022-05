ZABORAVILI STE NEČIJE IME? Svako od nas je barem jednom bio u ovoj situaciji, ali uz pomoć ovih trikova postoji IZLAZ!

Svi smo se nekad našli u toj situaciji kada krenete da razgovarate s nekim, a nikako se ne možete setiti njihovog imena. Ne želite ih nazvati pogrešnim imenom, no jednostavan pozdrav bez imena opet se čini malo čudnim.

Evo kako se možete izvući iz ove nezgodne situacije uz nekoliko saveta i trikova! Ako ih iskoristite, velike su šanse da će vaše zaboravljanje njihovog imena ta osoba vrlo brzo oprostiti.

Suptilan pristup je uvek dobar izbor

Ako ste na nekom događaju i vidite nekoga koga poznajete, ali se ne možete setiti njihovog imena, vi se prvo predstavite jer to često podstakne ljude da i oni kažu svoje ime, savetuju stručnjaci. No, mnogi će ipak prepoznati ovu strategiju i shvatiti da zapravo pokušavate da saznate kako se oni zovu.

Drugi diskretan pristup koji možete iskoristiti je da nekog drugog upitate kako se zove osoba čijeg se imena ne možete setiti.

Ponekad je najbolje direktno nekoga pitati njihovo ime i izviniti se

Ponekad ljudi mogu održati razgovor i da ne kažu nečije ime, no to ne može trajati zauvek. Nakon nekoliko puta što su razgovarali s tom osobom, a nisu je upitali za ime, svaki put je sve teže voditi razgovor, a upitati za ime postaje sve neugodnije. Psiholozi savetuju kako je najbolje ipak odmah na početku razgovora upitati drugu osobu da ti ponovi svoje ime i izviniti se zbog zaboravljanja. Ljudima su njihova imena važna, te je bitno da osete kako je vaše izvinjenje iskreno. No, ne treba ni preterivati jer se takve stvari jednostavno događaju, a neki od nas bolje pamte imena ili stvari bolje od drugih. Ako se dogodi i nekoliko puta da ste zaboravili nečije ime, svejedno je bolje pitati, nego nekoga nazvati pogrešnim imenom ili uopše ne oslovljavati imenom. Ljudima će uvek biti draže ako ih ponovno upitate za njihovo ime jer će znati da ga želite naučiti, nego da ih nazovete pogrešnim imenom.

Zapišite imena ljudi koje upoznajete i probajte izgovoriti ime osobe kad se prvi put upoznate s njima. Neki stručnjaci savetuju i zapisivanje nečijeg imena kako bi ga lakše zapamtili, a istraživanja su pokazala kako zapisivanje beleški zapravo pomaže našem mozgu da bolje zapamti stvari piše Miss 7. No, ako pri ruci nemate olovku i papir, pokušajte iskoristiti svoj glas. Odličan savet je da nakon što nekoga upoznate, iskoristite njihovo ime u sledećih nekoliko minuta jer time povećavate šanse da zapamtite njihovo ime.

