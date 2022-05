OČEKUJEMO PUN MESEC! Ova nebeska pojava DRASTIČNO će uticati na ŽIVOT: Svašta zavisi od njega, a evo šta nikako NE SMETE da radite

Već je poznato da mesečeve mene mogu uticati na mršavljenje, ali njihova moć ne iscrpljuje se samo tu. Bolesti, delovanje lekova, nega tela i kose, takođe zavise od ovog faktora.

Pun Mesec, koji nas očekuje, oduvek je nešto misteriozno za čovečanstvo, pa su se tako ljudi nekada krili od njegove svetlosti. U horor filmovima standardno ima presudnu ulogu, a prema verovanju najviše ga mrze vukodlaci - jer, to je doba kada menjaju svoju ćud. Pa, i ljudi. Navodno, pun Mesec može dovesti do drastičnih promena raspoloženja, a evo kako se on dešava.

foto: Profimedia

Naime, Mesec ne svetli, iako nama odavde sa zemlje deluje da je tako. Sunce uvek obasjava samo polovinu Meseca i mi na taj način imamo mogućnost da ga uočimo. S tim što se on okreće oko Zemlje, pa ga vidimo pod različitim uglovima, odnosno u menama. Tako on nekad može biti mlad mesec, nekad skoro da nije vidljiv, a nekada je "pun".

Ovo nebesko telo, koje je znatno manje od Zemlje i prati je, za 29,5 dana uspe da je obiđe - to se zove mesečev ciklus (po kom se i pravi Lunarni kalendar koji ima 354 dana).

Pun mesec

Emocije su, kako se veruje, tada mnogo jače nego inače i spremni smo da konačno dovršimo započeto. Ali, odnosi sa ljudima doći će u prvi plan, pa dobro treba pripaziti na svoje reakcije i ponašanje.

foto: Shutterstock

Mnogi umeju da budu razdražljiviji nego inače, a snovi su dosta upečatljiviji - pa, neki imaju problema sa spavanjem, što dovodi do veće razdražljivosti. Veruje se da u vreme punog meseca ne treba ići na operacije, jer rane teže zarastaju. Tako je i Hipokrat mislio.

Dobra aktivnost uma

Veruje se da smo najkreativniji za vreme punog meseca, jer se tada rađaju nove i originalne ideje.

Osim ako niste negativna osoba - u tom slučaju, ideje neće moći da dođu do izražaja od ogorčenosti i besa.

(Kurir.rs/Alo)

Bonus video:

09:39 MILICU VERENIK OSTAVIO MESEC DANA PRE SVADBE JER JE IMALA 135 KILA! Onda je proradio INAT: Sad ima 70 manje i izgleda NEVEROVATNO