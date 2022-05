RETROGRADNI MERKUR SVIMA PRAVI PAKAO, A OVE ZNAKE POSEBNO URNIŠE: Evo kako utiče na svaki znak i kako ga PREŽIVETI

Retrogradni Merkur je astronomski događaj, započeo 10. maja 2022. i trajaće do 3. juna 2022. Dok se u modernoj astrologiji za Merkur kaže da je vladar treće kuće, mitološki se smatra glasnikom bogova.

Budući da se retrogradni Merkur u ovom periodu kreće unazad, astrolozi ga često povezuju s haosom i zbrkom. Mnogi ga čak krive za sav haos i ludilo u svojim životima.

U nastavku pročitajte kako će ovaj retrogradni Merkur uticati na koji horoskopski znak.

Ovan

Ovan će možda posebno morati da pripazi na ono što govori. Impulsivnost ih može preterano koštati. Kada su finansije u pitanju, suzdržite se od velikih ulaganja. Izbegnite nepotrebne troškove i vodite računa o potrošnji.

Bik

Dok su Bikovi obično vrlo pažljivi i odgovorni u pogledu svojih finansija, karijere i života generalno, ova retrogradnost može da im preokrene život. Možda će se suočiti s određenim zabunama oko novca, odnosa i profesije. Opustite se i razmislite. Nemojte se opterećivati, jer ovaj nebeski događaj nije tako loš kao što mislite da će biti.

Blizanci

Smatra se da Merkur vlada nad Blizancima, zbog čega će oni tokom ovog perioda možda trebati da budu malo oprezniji. Iako možete da osetite neki nemir, stres i malo teskobe u različitim aspektima života, morali biste da se prepustite svojoj intuiciji. Ne dopustite da nervoza i živci preuzmu kontrolu nad vama.

Rak

Za Rakove ovo nije najbolje vreme za velika ulaganja. Važno je potražiti savet. Iako ćete moći da sklapate nova prijateljstva, drama koju ste iskusili u prošlim vezama može uzrokovati stres u vašem životu u ovo vreme. Zato je važno biti oprezan i verovati svom instinktu, kao i držati voljene u blizini.

Lav

Za Lavove ovaj retrogradni Merkur može biti povoljan, ne samo u smislu finansija, već i u izgradnji novih odnosa. Iako može doći do nekih sukoba, oni će sve verovatno uskoro rešiti. Budite pažljiviji prema drugima i oprezniji kada je u pitanju upuštanje u nove projekte, piše The Times of India.

Devica

Još jedan znak kojim Merkur vlada je Devica, zbog čega oni koji pripadaju ovom horoskopskom znaku mogu da dožive neke turbulencije. Možete biti zbunjeni kada su u pitanju vaša karijera i profesionalne prilike. Međutim, dajte sve od sebe da ostanete mirni i pregledajte pomno sve.

Vaga

Kada su Vage u pitanju, ovo možda nije najpovoljnije vreme za njih. Čuvajte svoje finansije i izbegavajte ulaganje u veće projekte. Što se tiče zdravlja, i tu morate biti malo oprezni, nemojte se previše nervirati, jer to samo može da pogorša stvari.

Škorpija

Škorpije mogu da očekuju ​​velike drame u vezama i odnosima. Transparentnost je ključna za njih, kako bi što uspešnije rešili nadolazeće probleme. Odlučite se za iskrenost prema partneru. Slično će biti i na radnom polju - naporan rad i odanost su sve što vam preostaje. Trenutno nije dobro vreme za pozajmljivanje novca ili ulaganja.

Strelac

Osobe koje pripadaju ovom horoskopskom znaku doživeće gorko-slatku fazu. Na romantičnom planu možete imati problema, ali oni su jednostavno rešivi - komunikacijom. Prošle veze mogu da se jave i budu neprijatni progonitelji Strelaca. Na profesionalnom planu pružiće se nove prilike i upoznaćete se s novim mogućnostima.

Jarac

Jarci će tokom ovog nazadovanja Merkura imati čime da se pozabave. Iako će sve to na kraju prebroditi, biće to vrlo stresan period za njih. Od velike količine posla u kancelariji do problema u vezi, život će doneti mnogo toga što će morati da rešavaju. Treba čvrsto da stojite na svom mestu jer će stvari na kraju ispasti bolje.

Vodolija

Ljubavni život možda Vodolijama neće izgledati tako sjajno tokom ove retrogradnosti. Međutim, oni će i dalje biti predani svom domu i porodici. Dobar je trenutak za ulaganja i kupovinu imovine. Budite skromni tokom ovog perioda i stvari će se posložiti na svoje mesto.

Ribe

Ribe mogu očekivati ​​neke smetnje u porodičnom i romantičnom životu. Treba da se pobrinu da stvari isprave i reše probleme na vreme. Komunikacija će za njih biti ključna. Kojim god poslom se bave, pojaviće se prostor za proširenje, stoga naporno radite i iskoristite sve prednosti koje vam se pruže.

