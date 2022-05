DRUŽITE SE S NJIMA, A NE ZNATE ŠTA VAM MISLE: Ovi horoskopski znaci vam NIKAD neće otkriti svoje PRAVO LICE! Oprezno s njima!

Stvarnost možda nije uvek onakva kakvom se čini. Dakle, od Ribe do Bika, ova četiri horoskopska znaka spretno glume finoću, i ne pokazuju svoje pravo lice.

Ribe

Zbog načina na koji Ribe razgovaraju, njihove misli često deluju kao prava misterija. Druželjubive su i simpatične, pa izgledaju kao da vas jako vole. Ali njihova sposobnost lažiranja i "umetna" uglađenost dovode u pitanje iskrenost njihovog ponašanja, stoga uvek ostaje pitanje da li glume. Njima je zapravo jako teško ugoditi i izuzetno su izbirljivi.

Devica

Uvek besprekorna, Devica nastoji da bude na vrhu društvene lestvice. One mogu vešto da nagovore sve oko sebe da rade što one požele jer ponekad znaju da budu manipulativne. Zbog njihove tajnovitosti nije uvek jasno koji su im motivi. One često glume kako bi izgledale ljubazno, umesto da pokazuju svoja prava osećanja, prenosi Pinkvilla.

Bik

Ovaj znak je izuzetno svestan toga kako se ponaša prema drugima. Kako je Bik izuzetno pristojan, radije će prikriti svoje mišljenje nego povrediti nekoga iskrenošću. Upravo zbog toga prilično je teško proceniti kakvo mišljenje imaju o nekome. Njihove prave namere i osećanja neretko ostaju skriveni.

Jarac

Možete se osloniti na Jarca da će on uvek razlikovati dobro od lošeg, međutim, kada su poniženi i povređeni, često zloupotrebe svoje znanje o ljudskoj prirodi da traže osvetu. Oni su prijatelji koji će vam reći lepe stvari u lice, ali nemojte misliti da vam neće zabiti nož u leđa ako treba da vam uzvrate za nešto što ste učinili, a što im je nanelo nepravdu.

