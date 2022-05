NAJVEĆA AMERIČKA MISTERIJA I DALJE TRAJE: Nestao bez traga pre skoro pola veka, a još uvek inspiriše HOLIVUD i teorije ZAVERE!

Kad je Džimi Hofa nestao FBI pokrenuo je istragu koja će se pretvoriti u jedan od najdužih slučajeva u istoriji Detroita.

Njegov nestanak jedan je od najmisterioznijih u svetu. Decenijama je ovaj slučaj mučio vlasti i javnost, Holivud je snimao filmove o njemu, a do današnjeg dana, više od 40 godina nakon nestanka i dalje nije poznato šta se dogodilo najpoznatijem vođi sindikata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kad je Džimi Hofa nestao 1975. američki Federalni istražni biro pokrenuo je istragu koja će se pretvoriti u jedan od najdužih slučajeva organizovanog kriminala u istoriji Detroita. Hofa, bivši robijaš kojeg je pomilovao tadašnji predsednik Ričard Nikson, bio je najpoznatiji kao predsednik Međunarodnog bratstva Timsters (IBT), sindikata SAD i Kanade poznatijeg kao Timsters, koji zastupa vozače kamiona i druge američke radnike.

Nikson je 1971. pomilovao Hofu, koji je bio osuđen na 13 godina zbog prevare. Na slobodi je, međutim, bio svega četiri godine, nakon čega je nestao iz restorana u Mičigenu u koji je navodno otišao da se sastane sa liderima mafije.

Mnogi veruju da je Hofa ubijen. Zvanično je proglašen mrtvim 1982, što je omogućilo njegovoj deci da naslede imanje, ali telo nikada nije pronađeno. Portparolka FBI nedavno je rekla "Tajmu" da je njegov slučaj i dalje otvoren. Federalni istražitelji su 2013. tragali za njegovim telom, kad su tri dana kopali na polju kod Detroita u nadi da će pronaći bilo kakve dokaze. Potraga je, kao i unazad, bila neuspešna.

Kako je Hofa nestao i pod kojim okolnostima?

Džejms Ridl Hofa, poznatiji kao Džimi, rođen je u Brazilu u Indijani 1913, a porodica se preselila u Detroit 11 godina kasnije. Mladi Hofa napustio je školu sa 14 godina i počeo da radi. Oženio se Džozefinom 1936, sa kojom je dobio dvoje dece, ćerku Barbaru En i sina Džejmsa. Hofa je brzo postao važna figura u sindikatu IBT, u čijem je rastu i razvoju imao veliku ulogu. Ovaj sindikat je kasnije postao najveći po članstvu u SAD, sa preko 2,3 miliona članova na svom vrhuncu, kad je Hofa bio na njegovom čelu.

Međutim Hofa se istovremeno povezao sa organizovanim kriminalom u ranim danima rada u Timstersu, a ta veza nastavila se do njegovog nestanka 1975. On je na dva odvojena suđenja 1964 osuđen zbog prevare, a 1967. je zatvoren na 13 godina. Sredinom 1971. podneo je ostavku na mesto predsednika sindikata, u sklopu dogovora sa Niksonom i kasnije te godine je pušten na slobodu, ali mu je zabranjeno da se bavi aktivnostima sindikata do 1980.Mnogi veruju da ga je ubila mafija.

Sindikat Timsters osnovan je 1903, sa zadatkom da organizuje vozače kamiona i skladišne radnike na Srednjem zapadu i kasnije širom zemlje. Hofa je imao veliku ulogu u "brzim štrajkovima" i drugim sredstvima jačanja sindikata u jednoj kompaniji, te organizovanju radnika i dobijanju zahteva za ugovor u drugim kompanijama. Taj proces je doveo Timsters na poziciju jednog od najmoćnijih sindikata u SAD. Međutim, sindikati kamiondžija u to vreme bili su pod velikim uticajem organizovanog kriminala. Da bi Hofa ujedinio i širio svoj sindikat, morao je da se dogovara sa gansterima, počevši od područja Detroita. Kako je rastao sindikat, rastao je i uticaj organizovanog kriminala na njega.

Hofa je postao predsednik Timstersa 1957, na konvenciji u Majami Biču. Osvojio je i reizbor na funkciju 1961, da bi tri godine kasnije okupio bukavalno sve kamiondžije u Severnoj Americi pod jednim sporazumom - Nacionalnim glavnim ugovorom za teretni saobraćaj, što je možda njegovo najveće postignuće u sindikatu. Sa ograničenim uspehom pokušao je da okupi i vazduhoplovne i druge transportne radnike. Već tada je prolazio istrage, suđenja, ulagao žalbe ili bio u zatvoru zbog svojih aktivnosti tokom šezdesetih.

Ipak, izabran je po treći put za predsednika IBT, uprkos tome što je osuđen za poštansku prevaru i uticaj na porotu. Delegati su takođe izabrali Frenka Ficsimonsa kao prvog potpredsednika, koji bi se našao na Hofinom mestu "ukoliko ovog osude na zatvor".

Hofa je uhapšen 1957. zbog navodnog pokušaja podmićivanja pomoćnika Izbornog komiteta za nepravilne aktivnosti u radu i upravljanju, poznat i kao Meklelanov komitet. Kasnije je oslobođen ali je to hapšenje povuklo dodatne istrage. Kad je 1960. Džon Kenedi izabran za predsednika SAD njegov brat Robert imenovan je za državnog tužioca. Robert je bio frustriran ranijim pokušajima da osudi Hofu, dok je radio kao savetnik Meklelanovog podkomiteta. Kao državni tužilac, Robert Kenedi je napadao organizovani kriminal i vodio takozvani odred "uhvatite Hofu", iz redova tužilaca i istražitelja.

Hofa je 1963. optužen za pokušaj podmićivanja porote u Tenesiju, a osuđen je 1964. na osam godina zatvora i 10.000 dolara novčane kazne. Izašao je uz kauciju tokom žalbenog postupka da bi na drugom suđenju u Čikagu, zbog poštanske prevare i zloupotrebe penzionog fonda sindikata Timsters, dobio još pet godina zatvora.

Kad je ušao u zatvor, Frenk Ficsimons je postao v.d. predsednik sindikata, a Hofa je planirao da vodi Timsters preko njega iz zatvora. Međutim, ovaj se udaljio od Hofe i decentralizovao vlast u unutrašnjoj strukturi sindikata. Hofa je u zatvoru podneo ostavku na mesto predsednika Timstersa u junu 1971, nakon čega je Ficsimons izabran na funkciju.

Hofa je konačno oslobođen kad ga je Nikson pomilovao krajem iste godine. Ali, nije smeo da se meša u rad sindikata sledeću deceniju. Ipak je tvrdio da nikad nije pristao na taj uslov i optužio Niksonove ljude, uključujući državnog tužioca Džona Mičela i savetnika Bele kuće Čarlsa Kolsona, da su mu uskratili prava nametanjem tog uslova. Dve godine kasnije, Hofa je planirao da povrati vlast u sindikatu. Pale su tužbe, ali je Hofa izgubio sudsku bitku, nakon što je presuđeno da je Nikson delovao u okviru svojih ovlašćenja kad mu je nametnuo restrikciju, jer je slučaj baziran na Hofinoj zloupotrebi dok je bio na fuknciji u sindikatu. Osim slučaja, izgubio je i podršku u Detroitu, da bi 1975. počeo da piše autobiografiju nazvanu "Hoffa: The Real Story", koja je objavljena pet meseci nakon njegovog nestanka.

Mafijaši se okrenuli protiv njega

Uoči smrti, Hofa je planirao da povrati lidersku poziciju u sindikatu, što je naišlo na protivljenje nekoliko članova mafije, uključujući one koji su bili povezani sa njegovim nestankom. Jedan od njih je bio Entoni Provenzano, lokalni vođa Timstersa u Nju Džersiju i potpredsednik sindikata tokom Hofinog drugog mandata kao predsednika. Nekad prijatelj, Provenzano je postao Hofin neprijatelj nakon svađe dok su obojica bila u zatvoru u Pensilvaniji šezdesetih. Hofa je početkom sedamdesetih tražio njegovu podršku da povrati svoju lidersku poziciju, ali je ovaj odbio i zapretio da će mu "izvući creva i kidnapovati unuke".

Među umešanim mafijašima bio je i Entoni Đakalone, navodni šef Detroitske mafije, kao i njegov mlađi brat Vito. FBI veruje da su oni bili posrednici između Hofe i Provenzana. Braća su tri puta posetila Hofu u njegovoj kući u Lejk Orionu u Mičigenu, severno od Detroita. Svrha sastanka je bila da dovedu do "mirnog susreta" između njih Hofe i Provanzana. Hofin sin Džejms je rekao da je njegov otac toliko želeo da se vrati u svoju kancelariju da se plašio da će "mafija uraditi nešto oko toga". Džejm je verovao uvod u "nameštaljku" za ubistvo, jer je Hofa bio uznemiren svaki put kad bi ga braća posetila.

Kobni 30. jul

Hofa je nestao 30. jula 1975, nakon što je otišao na sastanak sa Provenzanom i Đakaloneom. Sastanak je bio zakazan za 14.00 sati u restoranu "Mačus red foks" u predgrađu Detroita Blumfild, poznatom Hofi. Tu je proslavljeno venčanje njegovog sina Džejmsa. Hofa je podatke o sastanku uneo u svoj notes.

Hofa je napustio kuću nešto iza 13.00 sati, a pre odlaska u restoran zaustavio se kod kancelarije bliskog prijatelja Luja Lintoa, bivšeg predsednika Timsterstovog lokala koji je otvorio agenciju za iznajmljivanje limuzina. Njih dvojica su na početku karijere bili neprijatelji, ali su se kasnije zbližili.

Kad je Hofa izašao iz zatvora Linto je postao njegov nezvanični sekretar i dogovorio je susret sa Hofom i braćom Đakalone na kojem su ga ovi obavestili o planiranom sastanku u restoranu. Linto nije bio u kancelariji, pa je Hofa ostavio poruku i produžio dalje.

Negde oko 14.30 pozvao je svoju ženu i požalio se da se Đakalone nije pojavio na sastanku i rekao da stiže kući oko 16.00 sati da napravi večeru. Nekoliko svedoka videlo je Hofu pored njegovog automobila na parkingu restorana. Dvojica muškaraca su ga prepoznala i zastala da se rukuju s njim. Hofa je takođe pozvao Lintoa i požalio se. FBI je procenio da je Hofa napustio lokaciju bez borbe nešto pre 15.00 sati. Jedan svedok je naveo da je video kako Hofa ulazi u auto sa još trojicom.

Sledećeg dana ujutro Hofina žena pozvala je sina i ćerku i rekla im da im se otac nije vratio kući. Linto je pronašao Hofin auto na parking restorana, otvoren, ali nije bilo znakova šta mu se dogodilo. Pozvao je policiju, obavešten je i FBI. Hofin sin podneo je izveštaj o nestaloj osobi a porodica je ponudila 200.000 dolara nagrade za informacije o njegovom nestanku.

Zanimljivo je da je Hofina ćerka, kad je čula za nestanak oca i krenula kući, tvrdila da je "videla" svog oca koji je tada verovatno već bio mrtav. Ona je, između ostalog, rekla da je nosio tamnu majicu kratkih rukava, a odeća koju je opisala iz svoje "vizije"odgovarala je tačno onoj koju je Hofa nosio na dan nestanka.

Istraga

Đakalone i Provenzano, koji su porekli da su imali sastanak s Hofom, nisu bili blizu restorana kobnog popodneva, pokazala je istraga. Provenzano je rekao da se kartao sa prijateljem Stivenom Andretom u vreme Hofinog nestanka. U decembru iste godine federalni istražitelj je na sudu rekao da je svedok identifikovao trojicu muškaraca povezanih sa "otmicom i ubistvom" Hofe, u pitanju su bili bliski saveznici Provenzana – braća Salvatore i Gabrijel Briđulio i Tomas Andreta, Stivenov brat.

Nakon godina istraživanja vlasti nisu uspele da dođu do konačnog zaključka o Hofinoj sudbini. Njegova žena je umrla u septembru 1980, a dve godine kasnije Hofa je proglašen mrtvim.

Njegov nestanak inspirisao je brojne teorije zavere, a brojni stručnjaci veruju da je on ubijen, a da je telo zapaljeno.

Slučaj se obnovio kad je u januaru 2013. gangster Toni Zerili ukazao da je Hofa prvo sahranjen u plitak grob, sa planom da se ostaci kasnije premeste na drugo mesto. Zerili je rekao da je taj plan odbačen i da je Hofa ostao zakopan u polju u oblasti Oukland u Mičigenu, nedaleko od restorana. Takođe je porekao umešanost u njegov nestanak. Polje je prekopano, ali vlasti nisu uspele da pronađu ljudske ostatke i slučaj je ostao otvoren.

Do sada su snimljeni brojni filmovi o misterioznom nestanku vođe sindikata, a poslednji je Martina Skorsezea iz 2019. "The Irishman", gde ulogu Hofe tumači Al Paćino.

