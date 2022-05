MAJKA OTKRILA VRLO NEOBIČAN NAČIN ZA UŠTEDU NA HRANI: Perem i jedem ostatke ručka svog sina!

Svi bi trebalo da se potrudimo da smanjimo količinu hrane koju bacamo, ali jedna majka zgrozila je korisnike Tik Toka kada je u videu, koji je podelila na Tik Toku, otkrila da hranu koja ostane od sinovog ručka opere i pojede kasnije.

Kako piše Mirror, u videu je objasnila da je njen sin jedva pipnuo pastu koju mu je pripremila za ručak, pa je umesto da ju baci u kantu, odlučila da je prilagodi sebi i pojede to za večeru.

foto: Printscreen

Ali, mnoge je zbunila kada je demonstrirala kako je isprala umak s testenine kako bi sebi napravila novi.

- Htela sam drugu vrstu paste od one koju sam napravila svome sinu, a on ju nije pojeo pa sam odlučila samo da isperem postojeći umak i dodam novi. Ne razumem zašto je svima, uključujući i mome mužu, to tako čudno. Stalno to radim i uštedimo puno novaca i hrane - rekla je mama u videu.

Korisnici Tik Toka koji su pogledali video takođe su, kao i njen suprug, bili uznemireni zbog ove ideje uštede hrane, ali našli su se i oni koji su podržali ovaj trik.

- To je zapravo jako dobar način da smanjite svoj otpad. Ionako biste to inače bacili u smeće, možete pojesti - napisala je jedna korisnica.

"Mrzim da bacam hranu, ali ovo mi je stvarno čudno", komentirala je druga, a treća je dodala: "Ne bih prala umak s testenine nego bih pojela to što je već napravljeno, ovo mi je nekako fuj."

Mama je kasnije odgovorila na neke komentare i složila se da su njene metode 'nekonvencionalne', ali je insistirala na tome da funkcioniše za nju i njenu porodicu, te da ne planira da prestane s tim.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:04 NOV JEZIV TIKTOK IZAZOV DIGAO BEOGRADSKO NASELJE NA NOGE! Zabrinuti stanari ispričali bizarne detalje ovog nebezbednog trenda