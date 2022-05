MARIJA VELJKOVIĆ NAPRAVILA HAOS U SLAGALICI! Zbog voditeljke prekinuli snimanje emisije: Ovu grešku niko nije očekivao! (VIDEO)

Marija Veljković je poznata kao voditeljka emisije "Slagalice ", međutim, malo ko zna da je zbog jednog njenog lapsusa moralo da se prekine snimanje.

foto: Zorana Jevtić

Naime, na Jutjubu je pre nekoliko godina objavlje snimak na kom se vidi kako Marija Veljković nije dobro najavila narednu igru, pa su u tom mometu prekinuli snimanje emisije. Voditeljka je najavila igru asocijacije, a ekran je "pocrneo".

Međutim, tada ton nije bio isključen, pa se čuo razgovor voditeljke sa režijom gde je pitala da li sada najavljuje asocijacije, nakon čega je usledio smeh.

Iako na malim ekranima sve bude savršeno, dešavaju se i male greške, koje, kako smo imali prilike da vidimo, nasmeju sve u studiju. Evo kako je to izgledalo:

Podsetimo, Marija Veljković je nedavno postala tema broj jedan, kada se u medijima pojavila informacija da se navodno razvela zbog navodne afere sa kaskaderom Urošem Ćertićem.

- Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno - rekla je Marija nedavno za Hello.

Bonus video:

00:39 Izgleda kao dečija slagalica, a zapravo je nešto mnogo važnije