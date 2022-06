ZBOG NJIH ME SRAMOTA DA KAŽEM ODAKLE SAM: Ono što Srbi rade na moru u Grčkoj izazvalo žučnu prozivku POVEDU I BABU DA TO RADI

Sezona letovanja je počela, a Srbi se tradiconalno kao jednu od omiljenih destinacija i ove godine odlučuju da posete grčku obalu.

Dok za mnoge letovanje u Grčkoj podrazumeva samo more, plažu i uživanje u ležaljkama po ceo dan, ima i onih koji bez rada na letovanju ne mogu, koji iz godine u godinu sve više postaju predmet šala na društvenim mrežama.

I ove godine su šale na njihov račun dominantne na tviteru i fejbuku, a jedan tviteraš pokrenuo je lavinu kada je postavio ovaj komentar:

- Jeste li čuli vi za ljude koji su u nosili paprike da spreme ajvar u Grčkoj da se iskoristi plaćena struja u apartmanu? Ako niste, eto vam biznis ideje!

Brojni ljudi komentarisali su ovaj tvit vrlo besno, te se među komentarima moglo naći i vrlo ljute reakcije:

"Odavno. Kupe paprike kroz Makedoniju. Još povedu i babu da sve to sprema dok se oni baskare po plažama". "Ja sam imao koleginicu, čija je tetka pola zimnice spremala na moru". "Ja znam da su neki čistili grašak da stave u zamrzivač, da ne dangube dok su na moru". "I usput skuvati paradaiz valja se". "Komšiluk sirove paprike punio paštetom da bi manje prtljaga imali". "Toga je bilo i pre 30g kada sam išla u Grčku. I još mnogi pobegnu da ne plate, pokupe se preko noći i odu. Tada se plaćalo kada završiš letovanje". "Meni to nije smesno. Mene je zbog takvih ljudi sram da kazem da sam iz Srbije".

Bilo je tu i drugih predloga za uštedu:

"Mudri ljudi mesec dana pre odlaska prestanu da peru veš, pa ga odnesu u apartman, operu, osuše i vrate. Ušteda k'o kuća!", "Komšinica Level Pro - brala smokve pored puta i kuvala slatko u smeštaju u Crnoj Gori". "Mi smo kajsije kuvali/džem nije loš predlog za ajvar al prljav poso previše".

Međutim, bilo je onih koji su istakli da se to ne radi samo u Grčkoj:

- Ja sam upoznao porodicu koja je to radila u apartmanu na Zlatiboru pre 3 godine. Plus pekli mantije za prodaju. 7 dana boravka, šteta 5000 evra. Spaljena rerna, radna ploča, iskasapljen astal plus struja. Ne mora se ići čak u Grčku da bi se bila stoka. Živa istina. Bila i policija zbog opasnostii od požara. Vlasnik apartmana dojurio na Zlatibor u panici. Otac porodice nije trepnuo kad je iz džepa izvadio 5k evra i pokrio štetu. Bio sam lično prisutan.

