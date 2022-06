Imate pravo da se ne slažete sa nekim kolegama bez obzira na to što su oni na toj poziciji gde jesu mnogo duže od vas. Ljubavni život vam je uvek bio u haosu i nikada niste mogli da ga drzite pod kontrolom. To vam se dešava i dan danas i teško ćete moći to da promenite kod sebe. Pored toga ovih dana osećaćete umor, malaksalost i nezasitu potrebu za snom - ako želite da vidite o kom zodijaku je reč i šta vas još očekuje pogledajte video.

02:32 Kurir dnevni horoskop za 19.6.2022.

Kurir.rs

Bonus video:

00:12 Radovi na izgradnji novog vodovoda na Trešnji