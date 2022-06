IMAO JE 142 KG, A ONDA JE SMRŠAO 60! Želudac će vam se PREVRNUTI zbog njegovih loših navika: Koristio sam nezdravu hranu kao beg!

Nithun Puvirajasingan (25) iz Londona još kao dete je imao problem sa viškom kilograma, a u jednom periodu života dostigao je težinu od 142 kilograma.

Prema njegovim rečima, dnevno je unosio čak 6.000 kalorija, a njegov meni su činili pize, burgeri, palačinke, gazirani sokovi...

U decembru, 2021. godine ovaj momak je odlučio da stane na kraj svojim lošim navikama i promeni život iz korena.

foto: Printscreen

- Potpuno sam prestao da se bavim sobom, osećao sam se izgubljeno i okrenuo sam se hrani koja je služila kao neka vrsta utehe. Još ne mogu da verujem da sam dozvolio da mi ishrana toliko izmakne kontroli - rekao je on.

Nithun kaže da je koristio hranu kao "beg od stvarnosti" i da je na istu dnevno trošio više od 30 evra.

- Uglavnom sam doručkovao testo, kobasice i obavezno nešto slatko. Zatim bih naručio pljeskavicu, piletinu i krilca. Za večeru sam jeo pirinač, svinjska rebarca, biftek i ponovo nešto slatko. Često mi je bilo muka od sve te hrane, ali sam i dalje jeo - iskren je Nithun.

Kada je shvatio da više ne može da radi stvari koje su nekada bile uobičajne, Nithun je odlučio da u svojoj kući napravi teretanu i započne transformaciju.

foto: Printscreen

- "Davio" sam se u hrani i to je uzelo danak. Nisam izlazio s prijateljima, jer me je bilo sramota i mrzeo sam sebe i svoje telo. Sećam se da sam pomislio: "Moram da promenim način života pre nego što bude prekasno" - rekao je on.

Nithun se priseća da mu je prvih nekoliko treninga bilo teško, ali je bio odlučan da smrša. Do januara 2022. je smršao 32 kilograma, te ga je to motivisalo da nastavi dalje.

- Vežbao sam četiri do pet puta nedeljno. Bio sam slab, ali nisam odustajao - objasnio je Nithun koji sada ima 82 kilograma.

- Moj život je sada toliko drugačiji i srećan sam. Ljudi misle da sam sujetan jer ne mogu da prestanem da gledam sebe, ali to je zato što sam još uvek u potpunom šoku. Tako sam ponosan na sebe i želim da pomognem drugim gojaznim ljudima - objasnio je on i dodao da je veoma lako "upasti" u mračnu rupu depresije i koristiti hranu kao mehanizam za suočavanje.

foto: Printscreen

- Želim sreću svim muškarcima i ženama koji ovo prolaze. Ali ako ja mogu da promenim način života onda svako može - zaključio je Nithun Puvirajasingan.

(Kurir.rs/Ona)

