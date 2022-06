KAO HOROR! DA BI IMALE ODNOS, OVE GRINJE SE DRŽE ZA NAŠU KOSU: Nešto se promenilo u njima i lako mogu da se sjedine sa ljudima

Ideja da grinje mikroskopskih dimenzija žive u porama naše kože te se noću pare na našem licu dok spavamo čini se kao scenario za novi horor film.

No, ta su stvorenja vrlo stvarna i zbog svog neobičnog načina života postaju tako pojednostavljeni organizmi da bi se uskoro mogli sediniti s ljudima, pokazala je analiza DNK grinje Demodex folliculorom objavljena u časopisu Molecular Biology and Evolution.

Grinju Demodex folliculorum nosi praktično svaki čovek, a njihov se broj povećava s godinama. Duga je oko 0,3 milimetara, a živi unutar folikula dlake na koži lica. Hrani se mrtvim ćelijama kože, aktivna je noću kada se kreću između folikula kako bi se razmnožavala.

Naučnici Univerziteta Riding i Bangor u saradnji s kolegama iz Valensije, Beča i San Huana sekvencirali su genom grinje Demodex folliculorum te spoznali da je ta vrsta na putu tranzicije, tj. od spoljnog parazita postaje naš unutrašnji simbiont.

- Otkrili smo da ove grinje imaju drugačiji raspored gena delova tela od drugih sličnih vrsta jer se prilagođavaju zaštićenom životu unutar pore. Ove promene u njihovoj DNK rezultirale su nekim neobičnim telesnim osobinama i ponašanjima - rekla je za portal EurekAlert! dr. Alehandra Peroti, vanredna profesorka biologije beskičmenjaka Univerziteta Riding i kovoditeljka studije.

Na primer, naučnici su otkrili da je kod grinje Demodex folliculorum usled njene izolovanosti (zbog čega nije izložena spoljnim pretnjama) i nedostatka susreta s drugim grinjama različitih gena došlo do genske redukcije. To je dovelo do toga da je D. folliculorum postao jednostavno prost organizam sa sićušnim nogama koje pokreću samo tri jednoćelijska mišića. Demodex folliculorum preživljava sa minimalnim repertoarom proteina i to najmanjim brojem proteina ikada viđenim u ovoj i srodnim vrstama. "Ovo smanjenje gena razlog je i njihovog noćnog ponašanja. Grinjama nedostaje zaštita od ultraljubičastog zračenja i izgubile su gen koji uzrokuje da se životinje probude na dnevnom svetlu", naveli su naučnici.

Njihov jedinstveni raspored gena, takođe, rezultira neobičnim navikama u parenju. "Reproduktivni organi grinje D. folliculorum pomerili su se prema napred, a mužjaci imaju penis koji štrči prema gore iz prednjeg dela tela. To znači da se moraju postaviti ispod ženke kada se pare i kopuliraju dok se oboje drže za ljudsku kosu", zaključili su naučnici.

(Kurir.rs)

