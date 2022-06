PA TI GLUPAČO UPLATI PRIVATNU PLAŽU! Strašna svađa Srba oko dece na moru: Kako svuda pet friendly, a postoje hoteli bez dece!

Imati decu je izbor svakog pojedinca i koliko god ljudi u načelu voleli decu, nije svačiji izbor da uživa u njihovoj razigranosti i sreći, te zvukovima koje prave kada su nezadovoljni.

Mnogi ljudi zbog toga ne vole da odlaze na mesta gde ima puno porodica sa malom decom, a to je postala i današnja tema velike rasprave na tviteru.

- Kako sad svuda pet frienfly, a postoje hoteli u koje ne mogu deca? Kakav je to oblik diskriminacije? - zapitao se korisnik.

- Jbt više teme zašto adults only hoteli, zašto vam smetaju deca po restoranima, zašto vam smetaju deca na svadbi, ko ne voli decu ne treba da živi i ostale baljezgarije – to što imate dete/decu NIJE vrlina, ne čini vas boljim čovekom, velikodušnijim, empatičnijim, niste veća majka gospodična/otac ako punite paprike deci na moru, niti ako ih vodate sa sobom svuda; to „za koga bih živeo inače“ je vaš problem, ima ljudi koji žive za partnera, ili posao, ili neku pasiju kao što je ronjenje, planinarenje po Mon Blanu, nebitno; imati dete/decu nije karakterna osobina niti orden za posebne zasluge; to je lična odluka koja menja život i samo vi znate da li je za vas bila prava ili ne; nema nikakvog smisla da ikoga ubeđujete jer je i iskustvo LIČNO. Zato sjašite, bavite se svojom decom i pustite ljude da žive kako žele i smatraju da treba - bio je drugi tvit koji je pokrenuo još veću raspravu.

- To što imam decu je itekako vrlina i jesam bolji čovek zbog njih, i deca oplemenjuju i čine me velikodušnom, empatičnom u mnogo većoj meri nego kada sam bila bez njih. Deca su nešto najbolje što se može dogoditi čoveku, delujete frustrirajuće, ali da, nisu deca za svakoga! - stigao je odgovor druge korisnice.

- Izvini što neću da mi oko glave na plaži plaču deca koju roditelji nemilosrdno i na silu bacaju u vodu, neće da im daju ili kupe ovo ili ono, nemaju način da sa njima izađu na kraj… Oni moraju, ja ne moram, moj izbor, ja ću da se sklonim - neko je uzvratio na to.

- Pa ti glupačo uplati privartnu plažu- bio je brutalan odgovor na to.

