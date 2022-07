KAO KUĆNI LJUBIMCI! Čovek koji ležerno šeta s bananom na povocu uopšte NIJE LUD već leči jednu bolest, šta vi mislite o tome?

Fotografija nepoznatog muškarca kako šeta s bananom u Engleskoj objavljena je prošlog meseca na Tviteru, sada su mnogi poludeli za ovom neobičnom aktivnošću.

foto: Profimedia

Čovek koji je nehajno vodio bananu u šetnju zaokupio je odmah maštu korisnika društvenih mreža, ali i podstakao teorije o neobičnom lečenju anksioznosti kojem, naravno, pomaže ovaj čudni spektakl. Kao rezultat toga, na internetu su se pojavile brojne fotografije i video snimci ljudi koji vuku banane i razno drugo voće za sobom. Kao da su kućni ljubimci!

Prvo je u julu 2017. muškarac u Hadersfildu, u Zapadnom Jorkširu, snimljen kako šeta sa svojom bananom. Svi su rekli da je lud, ali potom je u Dablinu, u Irskoj, dve godine kasnije kamerom ovekovečena žena koja je takođe prošetala bananu.

foto: Reddit

Alan Smit je bio taj koji je uhvatio ovaj neobičan prizor, postavivši ga na Fejsbuk sa natpisom: „Svi su danas napolju ludi i šetaju banane.“

No, da li su zaista ludi?

Jedan korisnik Reddita, reagujući na video snimak druge žene koja radi istu stvar, sugerisao je da bi ta aktivnost mogla biti neka vrsta lečenja anksioznosti.

„Sećam se da je to bio čudan oblik terapije pre mnogo godina“, napisala je osoba.

Prema psihologu Hui Bi Tehu, on je u pravu! To je, kaže, klasična vežba kognitivne bihejvioralne terapije:

foto: Shutterstock

"Ideja je da uradite nešto i naterate ljude da vas zaista pogledaju. U stvari, neki ljudi su često toliko samosvesni, zabrinuti su šta drugi ljudi misle o njima, da li izgledaju glupo, uznemireno ili previše nespretno itd. Šetanje banane će vam pomoći da se opustite“

I njen profesor na Univerzitetu u Saseksu poručuje da je to dobar način da se nosite sa anksioznošću, a nemački psiholog Benjamin Lisman dodaje da je „ova ideja deo brobe protiv sopstvenih društvenih inhibicija“.

Sa eksperimentima ove vrste verovatno ćete otkriti da bi reakcija mogla biti sasvim drugačija od onoga što mislite, smatra Tehu.

- Ali čak i da je ono što ti misliš: da „izgledaš glupo“, „izgledaš tako uznemireno“, „izgledaš kao idiot“ - to su samo njihove misli! Pa šta? Nije ništa katastrofalno. Neka misle šta oni žele!"

foto: Profimedia

Čak je i sama to pokušala u Krojdonu u Londonu i naišla je na razne reakcije.

- Toliko ljudi me je gledalo! Neki su pitali zašto to radim, neki su samo zurili, neki su pokušavali da prikriveno gledaju. Otišla sam i u Mekdonalds s bananom, svi sugledali. Videla sam i tipa kako me slika. To zaista opušta!

Kurir.rs/Daily Star