SVI VIČU DOBIĆEŠ ARTRITIS, A ONDA SU NUČNICI OBJASNILI: Ovo vas čeka ako PUCKETATE PRSTE, a evo šta znači ako ZVUK IZOSTANE!

Večita misterija oko toga da li je pucketanje prstiju zdravo konačno je dobila svoj odgovor. Iako nam svi govore da to nije zdravo, a niko nema baš konkretan odgovor na to, mi to opet radimo

S obzirom na to da mnogi uopšte ne znaju šta se dešava sa njihovim zglobovima kada ih "pucketaju", uvržena je misiao da ona uzrokuje artritis. Ima li razloga za zabrinutost?

U ljudskom telu najčešći su dvodelni tipovi zglobova, odnosno, mesto u kome se dve kosti spajaju u kapsuli. Imamo ih u kolenima, laktovima, ramenima i mnogim drugim mestima. Između njih se nalazi prirodni "podmazivač" pod nazivom sinovijalna tečnost koja sadrži gasove i time sprečava međusobno trenje među kostima.

Ako ste se zapitali zaštko nakon jednog pucketanja, prst ne može ponovo da "pukne", razlog je upravo zbog ove izuzetno bitne tečnosti. Sinovijalnoj tečnosti je neophodno u proseku oko 20 minuta da apsorbuje gasove, te bude spremna da ponovo "pukne".

Sigurno su vam ljudi već govorili da to što radite nije baš dobro, a naučnici se slažu sa tim mišeljenjem. Oni kažu da učestalo pucketanje prstima može dovesti do povećanog rizika od pojave artritisa, ali neki većih povreda.

Međutim, jedan doktor po imenu Donald Anger je napravio eksperiment. 60 godina je na jednoj ruci pucketao prstima, a na drugoj ne i nije bilo nikakve razlike.

U narodu se kaže da pucketanje prstima najviše šteti onima koji slušaju...

