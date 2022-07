EVO KAKO DA BESPLATNO UNESETE VIŠE PRTLJAGA U AVION: Ivona došla na GENIJALNU IDEJU i napravila haos na društvenim mrežama VIDEO

Besplatno u avion možete da unesete dodatni, ručni prtljag, bilo da je u pitanju ranac, manja torba ili koferčić. Međutim postoje tačna pravila koliko on množe da teži. Pa tako, u ekonomskoj klasi dozvoljena je torba do 8 kilograma, dok biznis klasa dopušta maksimalno dve torbe takođe od 8 kilograma.

Na let možete da uneste i još jedan omanji komad prtljaga čije mesto je predviđeno ispod sedišta, a to su stvari poput: tašne ili torbe za laptop, akten torbe, mali ranac ili kutija sa stvarima. A kada krenete na put uvek se čini da će vam zafaliti još garderobe i da niste sve poneli što će vam biti od koristi. Kako ne biste plaćali dodatne takse za više prtljaga, jedna korisnica je otkrila genijalan trik i to podelila u jednom snimku.

Sve što vam je potrebno jeste jastučnica i malo više umeća da upakujete stvari tako da osoblje na letu to ne primeti.S obzirom da je pored gorenavedenih stvari, putnicima takođe dozvoljeno da ponesu i jastuk bez dodatnih troškova, travel blogerka po imenu Ivona Lončar je odlučila da otkrije ''malu tajnu, velikih majstora''.

U videu koji je skupio oko 200 hiljada pregleda ona postupno objašnjava sve korake. Prvo je uzela praznu jastučicu i doslovno ''urolala'' odeću kako bi imala što više prostora. Držeći tako napravljeni, lažni jastuk ona je bez ikakvih problema prošla terminal i ukrcala se na let.

Na taj način, uspela je da uštedi oko 80 evra, a koje bi inače dala za dodatni prtljag.

''Nisam stavljala nikakve metalne stvari unutra, samo odeću, jer u suprotnom nećete proći skener'', savetovala je ona.

Koliko su se ljudi oduševili zbog njenog videa dokazuju brojni komentari.

''Ovo je genijalna stvar'', napisao je jedan korisnik.

Drugi korisnik je upitao ''Da li sme ovako jastuk da se nosi?'', na šta mu je Ivona dogovorila da je to radila dok se vozila turskom avio kompanijom, kao i jednom jeftinom u Južnoj Americi i da je niko nije zaustavio, niti primetio.

''Jastuk isto ide na skener. Bukvalno mogu da vide sve šta se nalazi unutra, tako da nisi prevarila sistem, jer je dozvoljeno nositi dodatne stvari i garderobu'', napisala je jedna korisnica.

Na samom kraju jedan od komentar je glasio:

''Nikako ne bih dopustio sebi da me ''uhvate'' sa tim jastukom, izbace s leta i da se na taj način osramotim''.

