MUŠKARCI STALNO ČAČKAJU ONU STVAR: Naučnici konačno imaju odgovor ZAŠTO i da li pipkanje ponosa ima veze sa POZIVOM NA S*EKS!

Žene se često pitaju zašto muškarci dodiruju intimne delove svog tela. Čini im se da svoj ponos čačkaju svuda, na svakom mestu, bez obzira na vreme i bez obzira da li su sami ili imaju publiku.

Naučnici konačno imaju odgovor, a evo da li ova rabota, kako pripadnice lepšeg pola najčešće misle, ima veze sa seksualnom željom i pozivima na seks.

foto: Profimedia

Većina muškaraca voli da se opusti: ako su kod kuće, legnu na kauč, potraže omiljeni tv-kanal,omiljenu emisiju, podignu noge i - stave ruke u ili na pantalone. Baš na ono mesto!

Ali osim što svoj ponos čačkaju kod kuće, oni to čine i na javnim mestima, zaboravljajući potpuno da neko može da ih vidi i shvati pogrešno njihov potez. Malo se igraju u džepu, diraju svoj ponos, a ima i onih koji se ne libe da gurnu ruke u svoj donji veš!

Više nego šokantno, pomislite kad tako nešto ugledate. Ali ubuduće možda nećete padati u nesvest ako znate za ove razloge zašto im se to događa, odnosno zašto muškarci rade ove krajnje iritantne stvari.

ŠTITE SVOJU ALATKU

foto: Shutterstock

Maženje genitalne regije čini da se muškarci osećaju zadovoljno i bezbedno, tvrdi Vanesa van Edvards, autor knjige Human Lie Detection and Body Language 101: Your Guide to Reading People's Nonverbal Behavior.

Naime, na ovaj način muškarci štite svoju regiju od spoljašnjih uticaja, a nesvesno posežu prema svom ponosu kada se odmaraju, jer se osećaju opušteno kada znaju da su njihovi najbitniji organi van opasnosti.

OPUŠTAJU NERVE

foto: Shutterstock

Trljanje donjeg stomaka ili muške alatke bez erekcije, ili kako bi naučnici rekli - bez erotskog učinka, podstiče lučenje hormona oksitocina, koji se tako oslobađa iz zadnjeg režnja hipofize i umiruje celi organizam, otkrivaju rezultati studije objavljenoj u časopisu Frontiers in Psychology.

Naravno, stručnjaci savetuju pripadnicima jačeg pola da u poslovnom okruženju radije trljaju i dodiruju drugi deo tela, prebace se na ruke ili vrat kako bi smanjili nemir i zabrinutost, jer rizikuju da dobiju otkaz zbog nepristojnog ponašanja. To ne treba da čine ni u društvu dama, oteraće ih zauvek od sebe.

HOĆE DA DOMINIRAJU

foto: Shutterstock

- Dočekati poslovnog rivala s rukama duboko u džepovima podsvesna je želja muškarca da dominira - objašnjava doktor Rob Kominijarek iz ustanove sa više nego zanimljivim imenom, Medicinskog instituta za alfa muškarce.

Usmeravajući tuđu pažnju na ovaj deo tela muškarci obeležavaju svoju teritoriju i jasno pokazuje ko je glavni.

