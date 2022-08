KO SU VEĆE TRAČARE, MUŠKARCI ILI ŽENE?! Ceo svet zna da se njima ne poveravaju TAJNE: Ako im kažete OVO svi će znati za 10 minuta!

Suprotno popularnom verovanju da su žene najveće tračare, nova istraživanja to opovrgavaju i otkrivaju upravo suprotno. Muškarci su veće 'babe' od žena i uopšte ne znaju da čuvaju tajne. Već sledećeg minuta, nakon što im nešto kažete u poverenju, oni će reći drugima, piše Dejli mejl.

Istraživanje koje je obuhvatilo 2.000 Britanaca pokazalo je da prosečan muškarac može da čuva tajnu za sebe otprilike 2 sata i 47 minuta, 40 minuta manje od žene. Svaki deseti je priznao da je odao tuđu tajnu u narednih 10 minuta nakon što su mu se poverili. I pored svega toga, 92 odsto jačeg pola kaže da su ljudi od poverenja.

Što se tiče vrsta tajni, pokazalo se da će muškarcima biti najteže da čuvaju tajne o preljubi svog prijatelja, tuđoj laži i ako kolege imaju kancelarijske afere. Zabrinjavajuće je da će tuđe tajne otkriti najmanje pet različitih ljudi, uključujući devojku ili ženu, prijatelje i kolege sa posla.

- Ako želite da nešto ostane tajna, nemojte to reći muškarcu - zaključila je portparolka The Fifth Estate, koja je sprovela istraživanje.

Zbog moderne komunikacije, muškarci neće čekati ni da vide svoje prijatelje, već će im otkriti tajnu preko Fejsbuka ili neke druge vrste ćaskanja.

Tajne koje neće dugo ostati takve ako ih poverite muškarcu:

Prijatelj ima aferu Neko nešto laže Šef ili kolega ima kancelarijsku romansu/aferu Neko koga poznaje je trudna Neko je imao problema sa policijom Neko laže o poslu ili plati Saznali su da je neko imao plastičnu operaciju Prijatelj je dobio unapređenje/povišicu Prijatelj/kolega je u finansijskim problemima Prijatelj/kolega ima problema u krevetu.

