NA ADI BOJANI DERU KOŽU S CENAMA: Turisti hrle na ovu destinaciju, a tamo naplaćuju ČAK I MAJONEZ! Skuplje je nego u Kotoru!

Kako je poslednjih godina naglo porasla popularnost Ade Bojane, Velike plaže i uopšte Ulcinja, tako su tamošnji ugostitelji požurili da u skladu s tim porastu i cene njihovih usluga.

Turisti koji su ove godine odlučili da tamo letuju kažu da su cene ovog leta znatno veće.

- Za dva dana sam sam potrošio 150 evra, da me pitate tačno kako, nisam siguran - kaže za Telegraf Biznis Beograđanin B.D. (27). Prema njegovim rečima, neprijatno je iznenađen činjenicom da su osim restorana i barova na plaži, cene podigle čak i lokalne pekare, pa je, kako tvrdi, poredeći cene u Petrovcu, pa i u Kotoru, uvideo da je Ada Bojana znantno skuplja.

foto: Profimedia

Kako kaže, to se najviše vidi po hamburgerima, pici, pivu i sličnim proizvodima. Na primer, pljeskavica u Kotoru sa svim prilozima košta 3,50 evra, dok je takvu u brzoj hrani na Adi Bojani nemoguće naći ispod 6 evra.

Pica na Adi Bojani košta 11 evra u barovima na plaži, dok je ona nadomak Budve najviše 6 do 7 evra. Razlika je očigledna i kad je piće u pitanju.

Pohovana palačinka, 4 piva i voda u Rafailovićima košta 11 evra na plaži, dok je, kao što je navedeno, toliko kaprićoza u Ulcinju.

foto: Dragan Kadić

Međutim, to nije sve. Pojedini ugostitelji su došli na ideju da dodatno naplaćuju priloge, ili ono što je do sada bilo podrazumevano da ide uz jelo, kao dodatak koji nije ekstra - majonez. Naime, ukoliko želite malo majoneza, na Velikoj plaži će vam to naplatiti još evro. Iako to možda za neke nije visoka cifra, očigledno je da će ugostitelji naplatiti sve što mogu.

Tako na primer na čuvenoj Velikoj plaži iznajmljivanje suncobrana i kompleta ležaljki košta od 10 evra pa naviše, u zavisnosti od izbora plaže duž 13 kilometara dugačke obale do Ade Bojane. Kafa je od 1,8 evra, sok od 3 evra, pivo od 3,3 evra, a pica od 10 evra pa naviše.

