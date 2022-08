SRPKINJA OTIŠLA NA ODMOR, A KADA SE VRATILA, IMALA ŠTA DA VIDI: Šok prizor u hodniku zgrade, komšije su uradile OVO, ona BESNA

Sa komšijama imam korektan odnos i zaista mi ne smeta praktično ništa, pa čak i ozloglašena buka kojima druga smeta je meni prihvatljiva. Glasna muzika, svađe, dečja cika - sve je to deo života.

Verujem i da su moje komšije, ili bar većina njih, pristojni ljudi i nikad nije bilo većih ekcesa u zgradi, iako je činjenica da bi mogli da okrečimo hodnike, sredimo neposrednu okolinu zgrade, promenimo sandučiće stare XY godine, prenosi Blic Žena.

U mojoj zgradi ima svega četiri sprata sa po dva stana na svakom, pa to nije veliki komšiluk i opet ponavljam - nikad nisam imala nikakav problem, pa čak ni sa prvim komšijama, bračnim parom sa dvoje dece... Do nedavno!

Naime, ovog leta sam otišla na dvonedeljni odmor, a kada sam se vratila imala sam šta vidim! Kako je moj stan prvi do stepenica, a njihov je na drugom kraju hodnika, između su stavili zavesu! Debelu, neprozirnu zavesu u hodniku stambene zgrade.

Imali su i pre neke ispade tog tipa - ostavljali su obuću ispred vrata, sušili stare ponjave i ćebad na gelenderima, ali sve sam to donekle mogla da prihvatim, no ovo - ovo me je ostavilo u potpunom šoku.

Otprilike shvatam čemu zavesa nasred hodnika (inače, mi smo na zadnjem spratu, pa samim tim ovo ne predstavlja prepreku za prolaz ostalih stanara) - žele više privatnosti ili se šire i na hodnik... Ali, ipak, niti je legalno niti je estetski lepo niti ima ikakvog smisla.

Ne volim halabuku i frku, pa ovaj detalj u enterijeru zgrade stoički trpim i gledam ga svaki dan kad izađem iz stana, te mogu da kažem da jednostavno imaju sreću... Sa svakim drugim bi se verovatno oštro sukobii!

