MALENI LAV IZ KRAGUJEVCA JE JEDNO OD 100 DECE NA SVETU SA OVAKVOM KOSOM: Rastopićete se kada vidite preslatke frizurice ove dece!

U poslednje vreme na društvenim mrežama sve češće se mogu videti slike dece koje imaju veoma neobičnu kosu. Njihova kosa je nekontrolisana, mahom svetla i izgleda apsolutno preslatko.

Slike male dece koja imaju ovu neobičnu frizuru privukla je pažnju svih, te je vrlo brzo otkriveno šta je zajedničko svima njima. Svega 100 dece u celom svetu ima ovakvu kosu, za koju je zaslužan sindrom naelektrisane kose.

U Srbiji, barem za sada, znamo da imamo dva takva deteta. Jedno je dečak Lav iz Kragujevca, a drugo je Sergej iz Lebana.

- Lav je do šestog meseca imao vrlo malo kose koja je tada počela da raste, nama u to vreme nije bila neobična, ali su drugi već komentarisali njegovu kosu- sada je to toliko uzelo maha da je Lav svima prepoznatljiv po svojoj grivi (smeh) - rekla je njegova mama Ivana za "Ženu blic" i dodala:

- Komentari su zaista prelepi, nema osobe koja ne zastane, kada nas sretne, da oduševljeno prokomentariše Lava, on definitivno svojoj pojavom svima ulepša dana.

Širom sveta ima i drugih koji imaju ovu presimpatičnu frizuricu, a mnogi smatraju da je i sam Albert Ajnštajn imao ovaj sindorm, prenosi "The Sun".

