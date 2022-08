U POTRAZI ZA NOVIM I UZBUDLJIVIM UKUSIMA: Zaboravite na UZALUDNO trošenje para, pronašli smo TOP sladolede i SMRZLI se

Uvek i za svakog postoji savršen izbor, samo je pitanje kada će biti pronađen. Mi smo tu da tu potragu malo olakšamo. Krenuli smo i sačinili istraživački tim sačinjen od novinara i urednika, pa smo probali sve sladolede da vi ne biste morali da uludo rasipate novac dok ne naiđete na svog favorita.

Leto je, a svi znamo šta to znači - vrućina, vrućina i još vrućine. Tražimo načine da se rashladimo i posežemo za sladoledom, ali avaj! Previše izbora, premalo vremena i onda se nađete ispred ogromnog frižidera sa gomilom ledenih poslastica i to vas potpuno izbaci iz takta, preplavi vas i pojma nemate šta da kupite. Ili ste možda na posebnom režimu ishrane, pa vam treba malo “drugačiji” sladoled, možda ste vegan, a možda ste u potrazi za novim i uzbudljivim ukusom…

U ZONI SLADOLEDA OTKRIVAMO FAVORITE

Da bismo došli do toga i pronašli favorita, mi smo za vas probali širok dijapazon sladoleda, jer smo hteli da vidimo koji je najbolji. Vodili smo se onim u šta verujemo da se razumemo – ukus, a za vas smo pogledali i neke dodatne karakteristike koje mogu biti relevantne pri odluci o kupovini. Dakle, naši kriterijumi su bili vođeni ukusom (znači srcem), ali smo potom uključili i elemente racija: cenu, kvalitet, gramažu.

KAKO SMO SE PRIPREMALI Shvatili smo zadatak veoma ozbiljno Svaka priprema je pola posla, pa smo se mi obratili za savet našem poznatom kuvaru Radomiru Raši Vlačiću, koji nam je objasnio šta je važno kod odabira sladoleda. Raša je vrhunski stručnjak, pa zna čovek o čemu priča, a mi mu verujemo. Najpre nam je rekao da postoje dve vrste baza sladoleda - voćna i mlečna, ali da zato postoji mnogo ukusa i kombinacija. Vanila je, kaže, odlična za kombinovanje jer ide uz mnogo stvari, a sladoled tog ukusa je idealan za palačinke, kafu, pite, može se rastopiti i biti slatki sos, dodati sa malo mlevenog keksa za šejk… Mogućnosti su skoro pa beskonačne, sve je stvar mašte. Raša kaže da je ovo NAJVAŽNIJE kod izbora sladoleda. PAKOVANJE - da nije više puta zaleđivan (obratiti pažnju na pakovanje, zamrzivač ne sme da ima inja i snega jer to onda znači da je loše skladišten i da se već otapao)

da nije više puta zaleđivan (obratiti pažnju na pakovanje, zamrzivač ne sme da ima inja i snega jer to onda znači da je loše skladišten i da se već otapao) TEKSTURA - kremasta

kremasta UKUS - ne prenaglašen jer ako jeste, ima mnogo arome, umereno sladak

ne prenaglašen jer ako jeste, ima mnogo arome, CENA - adekvatna proizvodu (npr. cena pravog sladoleda od maline i sladoleda od jagode ne može da bude ista)

Poznati beogradski kuvar, koga inače gledamo u popularnom šouu “Majke i snajke” na Kurir televiziji je rekao i čime se on vodi kada kupuje sladoled.

foto: Zorana Jevtić

IZ PRVE RUKE

Raša je pomenuo da uglavnom kupuje sladoled koji se pojede u danu, porodični ili multipek, odnosno kutija sa nekoliko sladoleda na štapiću.

Vođeni time, otišli smo u nekoliko Lidl prodavnica, potražili sladolede u različitim oblicima i pakovanjima i kupili nekoliko kategorija. Deluje lako, ali verujte da nije.

Ovoga puta naš izbor je pao na sladolede sa mlečnom bazom, dok smo voćne ukuse ostavili da posebno testiramo sledeći put. Ciljali smo na veća pakovanja jer su ona po pravilu jeftinija, praktičnija i jednostavno, kada kupite jedno veće pakovanje, mirni ste neko vreme, dok kod individualne kupovine sladoleda to baš i nije slučaj. Dakle, gledali smo da ima više i da je cena prilagođena prosečnom džepu u Srbiji.

KATEGORIJE KOJE SMO IZABRALI

MLEČNA OSNOVA (ili veganska alternativa)

PORODIČNO PAKOVANJE

MULTI PAKOVANJE – KUTIJA SA VIŠE POJEDINAČNIH

VEGANSKI/PROTEINSKI/BEZGLUTENSKI SLADOLED

Privuklo nam je pažnju da je deo sladoleda imao i određene sertifikate, pa smo dodatno istražili njihovo značenje. Rainforest Alliance Certified - Ovim znakom označeni su proizvodi koji kompletno ili pretežno potiču sa farmi ili iz šuma koje poseduju sertifikat Rainforest-Alliance. Poslovanje u ovakvim sistemima mora da se obavlja prema striktnim smernicama SAN - Sustainable Agriculture Network. Ovo obuhvata kriterijume za zaštititu životne sredine i društvenu odgovornost. Smernice su napravljene tako da sa jedne strane zaštite i očuvaju divlje biljke, životinje, tlo i vodu, a sa druge strane da doprinesu poboljšanju životnih i radnih uslova radnika, njihovih porodica i lokalne zajednice. Fairtrade - Fairtrade je sinonim za bolje uslove rada i bolji život malih proizvođača i radnika u Africi, Aziji i Južnoj Americi. Preko 1,6 miliona malih proizvođača i radnika već profitira od stabilnih cena, Fairtrade premija za zajedničke projekte, i od podsticaja za proizvodnju koja ne šteti životnoj sredini. Nezavisna kontrola u okviru Fairtrade standarda obuhvata kriterijume za dobru organizacionu strukturu, zaštitu životne sredine i bezbedne uslove rada.

Dakle, bez daljeg odlaganja, uronimo u svet ledenih poslastica.

NAŠ PRVI IZBOR

Gelatelli sladoled EXTREME DARK

foto: Zorana Jevtić

Kada uzmemo u obzir sve kriterijume, ovo je svakako nešto što bismo preporučili svima, jer definitivno ima sve pozitivne ocene kada je u pitanju odnos cena i kvalitet.

Ovo je bio pravi sladoled iz senke jer niko nije očekivao da će biti tako dobar. Izvukli smo ga iz kutije koja se veoma zgodno otvara i svaki sladoled unutra je posebno upakovan. Kada smo ga probali, oduševljenje je bilo ogromno! Eksplozija ukusa i pravi čokoladni mus na štapiću. "Oduvao" nas je totalno i teksturom i stepenom slatkoće. Jednom rečju - savršen, iako se to možda ne vidi na prvu loptu.

Ovaj sladoled je kao onaj povučeni lik iz ćoška što svi za njega misle da je čudan jer se oblači drugačije, ali kad popričate sa njim, shvatite da je mnogo dobar. Što su naši stari pričali - ne sudi knjizi po koricama, a u ovom slučaju je to veoma tačno. Ne očekujete ništa, a dobijete mnogo, odnosno čokoladni mus na štapiću koji košta oko 64 dinara po komadu, rashladite se i prizovete Francusku u misli, što i nije tako loše.

Tip pakovanja: multipak

multipak Broj komada: 6

6 Težina po komadu: 110 ml

110 ml Ukupna težina: 660 ml

660 ml Cena po komadu: 63,3 RSD

63,3 RSD Ukupna cena: 379,99 RSD

379,99 RSD Osnova: mlečna

mlečna Glavni ukus: crna čokolada

crna čokolada Dodatni ukusi: lešnik, karamela

lešnik, karamela Sertifikati: DA, Rainforest Alliance Certified

DRUGOPLASIRANI

Bon Gelati Mini Mix Classic

foto: Zorana Jevtić

Savršeno solidna opcija za ljude koji zahtevaju kvalitet, ali ne žele da se muče sitnicama. Kao drugi izbor, takođe preporučujemo ljudima da kupuju ako je najbolji izbor rasprodat, pogotovo ako uzmemo u obzir cenu od 37,5 dinara po komadu. Jeste da su mini, ali u kutiji se dobije kombinacija 4 ukusa, pa možete da uživate uz klasik, badem, belu čokoladu i crnu čokoladu. Idealno za rođendane velike i male dece, idealno staje u friz (ambalaža je odlična, lako se otvara, lako se pristupa i kutija ne zauzima mnogo mesta u zamrzivačkom delu), ukusi su super, a treba gledati i finansijski momenat - za malo para dobijete količinu. Mini su, ali opet idealni i za roditelje koji ne žele da daju deci mnogo sladoleda ili za one kojima treba nešto hladno i slatko, ali ne preveliko. Svi smo se složili da je odnos cene i kvaliteta odličan, pakovanje super. Za one koji vole više ukusa je takođe super zbog kombinovanja. Da dajemo zvezdice, ovo bi bila ona zvezda odmah posle Danice.

Tip pakovanja: multipak

multipak Broj komada: 12

12 Težina po komadu: 50 ml

50 ml Ukupna težina: 600 ml

600 ml Cena po komadu: 37,5 RSD

37,5 RSD Ukupna cena: 449,99

449,99 Osnova: mlečna

mlečna Glavni ukus: vanila i čokolada

vanila i čokolada Dodatni ukusi: badem, bela čokolada, crna čokolada

badem, bela čokolada, crna čokolada Sertifikati: DA, Rainforest Alliance Certified

IZBOR BUDŽETA

Bon Gelati Bourbon vanila

foto: Zorana Jevtić

Ovo je vrlo ekonomično rešenje za mnoge sladokusce.

Prvo, ovde je odnos cene i kvaliteta odličan, ima lep šmek, kremasta je, dobra je da se stavi u kafu, za posluživanje društva uz neko voće ili preliv po želji. Pakovanje je veliko, to možda nekom može predstavljati problem (nama nije).

Elem, da vas upozorimo, to što se sladoled zove Bourbon vanilla nije baš ono na šta ste prvo pomislili. Niste jedini, i mi smo pomislili to isto, ali… Burbon se ne odnosi na piće, već na ime ostrva odakle potiče ovaj tip vanile (ostrvo se danas zove Reinion).

Tip pakovanja: porodično

porodično Broj komada: 1

1 Težina po komadu: /

/ Ukupna težina: 2,5 l

2,5 l Cena po komadu: /

/ Ukupna cena: 599,99 RSD

599,99 RSD Osnova: mlečna

mlečna Glavni ukus: vanila

vanila Dodatni ukusi: nema

nema Sertifikati: NE

BOGOVSKI

Bon Gelati Premium White Chocolate

foto: Zorana Jevtić

Ovo je ukus koji je van svakih kategorija, jer svakom od nas je potreban trenutak savršenstva koji se mora doživeti. Ukus koji nema nijednu prepreku bilo da je ekonomičnost u pitanju, blizina kupovine ili pak vreme.

Za ovim sladoledom smo svi poludeli, čak i oni koji ne vole bademe. Ukusno, kremasto, bela čokolada taman kako treba, oseća se badem taman kako treba, a cena od oko 64 dinara po komadu je veoma konkurentna. Ono što smo primetili je da individualno pakovanje i ono što je unutra odgovara našim očekivanjima i da su opravdana. Svi su se složili da je ovo odličan sladoled, punog ukusa, lepe teksture i sladak taman kako treba.

Tip pakovanja: multipak

multipak Broj komada: 6

6 Težina po komadu: 120 ml

120 ml Ukupna težina: 720 ml

720 ml Cena po komadu: 64 RSD

64 RSD Ukupna cena: 379,99 RSD

379,99 RSD Osnova: mlečna

mlečna Glavni ukus: bela čokolada i badem

bela čokolada i badem Dodatni ukusi: čokolada

čokolada Sertifikati: DA, Rainforest Alliance Certified

TAKOĐE ODLIČAN I ZA ONE SA SPECIFIČNOM ISHRANOM

U ovom segmentu predstavljamo izbor sladoleda za one koji imaju poseban režim ishrane, poput vegana, vegetarijanaca, sportista... Najpre, nismo svi isti i ukusi su različiti, a postoji i zdravstveni aspekt, ali sve to treba uzeti u obzir i baciti svetlo i na drugačije izbore.

Dakle, ove vrste sladoleda nisu izbor većine ljudi, ali po svojim karakteristikama se mogu izdvojiti. Oni ovog puta ne bi bili u kategoriji NAŠ PRVI IZBOR, ali svakako bi delili mesto sa DRUGOPLASIRANIM.

Vemondo veganski sladoled na bazi badema

foto: Zorana Jevtić

Bitno je i napomenuti da se ovaj sladoled u Lidlovim prodavnicama ne nalazi na istom mestu kao ostali sladoledi, već u posebnom veganskom delu frižidera, gde se nalazi i ostala veganska hrana poput burgera. Za sve koji su na posebnom režimu ishrane, ovaj sladoled donosi maksimalni ukus poslastice, bez jaja i mleka. Kada govorimo o ukusu, ovaj sladoled definitivno zavređuje pažnju I onih koji nisu vegani, što samo govori u prilog tome da je način proizvodnje doveo do odličnog ukusa koji parira običnim (mlečnim) sladoledima.

Takođe, u ovom asortimanu postoje i ukusi Banana chunk i Peanut butter, kojima je gramaža i cena ista kao i sladoledu koji smo testirali. Te ukuse (još uvek) nismo probali.

Tip pakovanja: unipak

unipak Broj komada: /

/ Težina po komadu: /

/ Ukupna težina: 500 ml

500 ml Cena po komadu: /

/ Ukupna cena: 369,99 RSD

369,99 RSD Osnova: badem

badem Glavni ukus: čokolada

čokolada Dodatni ukusi: banana, kikiriki

banana, kikiriki Sertifikati: DA, Rainforest Alliance Certified

Leone Alive high protein

foto: Zorana Jevtić

Proizvodi sa više proteina ili smanjenim udelom šećera su sve popularniji, posebno za sportiste, rekreativce ili one koji vode računa o unosu kalorija i makronutrijenata. Pun ukus sladoleda Leone Alive u verziji koju smo mi probali podvučen je ukusom kikiriki putera. Tekstura je laganija, s obzirom na to da se ne koristi dosta sastojaka koji su inače osnova za pravljenje sladoleda, te to ne treba da iznenađuje. Ipak, imajte u vidu to da na 100 grama proizvoda imate 10 grama proteina i 2,3 grama šećera, te da nije u potpunosti bez ugljenih hidrata.

Tip pakovanja: unipak

unipak Broj komada: /

/ Težina po komadu: /

/ Ukupna težina: 480 ml

480 ml Cena po komadu: /

/ Ukupna cena: 469,99 RSD

469,99 RSD Osnova: mlečna

mlečna Glavni ukus: kikiriki puter

kikiriki puter Dodatni ukusi: malina

malina Sertifikati: NE

Gelatelli sladoled u kornetu bez glutena

foto: Zorana Jevtić

Ako imate problema sa glutenom, a hoćete da se rashladite, možete za 99,99 dinara po komadu. To je dobra pogodba. Ovaj sladoled je ukusan, pristojno sladak, lep, a tekstura mu je više penasta, čak podseća na šlag. Generalno nam se svideo i da nam ga neko ponudi, nikako ne bismo odbili, već bismo ga pojeli u slast.

Tip pakovanja: multipak

multipak Broj komada: 4

4 Težina po komadu: 125 ml

125 ml Ukupna težina: 500 ml

500 ml Cena po komadu: 99,99 RSD

99,99 RSD Ukupna cena: 399,99 RSD

399,99 RSD Osnova: mlečna

mlečna Glavni ukus: vanila

vanila Dodatni ukusi: nema

nema Sertifikati: DA, Rainforest Alliance Certified

U KONKURENCIJI

Ima nas raznih i ukusi su nam drugačiji. Ovi sladoledi nisu ušli u naš TOP izbor, ali su svakako vredni pažnje, posebno za one koji vole specifičnu mešavinu ukusa.

Bon Gelati premium sladoled

foto: Zorana Jevtić

On je brat bogovske carice, bele čokolade sa bademom, s tom razlikom što je on slađi, ali podjednako dobar. Više krcka zbog čokoladnih pahuljica i sitnih parčića zrna kakaa.

Tip pakovanja: multipak

multipak Broj komada: 6

6 Težina po komadu: 120 ml

120 ml Ukupna težina: 720 ml

720 ml Cena po komadu: 64 RSD

64 RSD Ukupna cena: 379,99 RSD

379,99 RSD Osnova: mlečna

mlečna Glavni ukus: čokolada

čokolada Dodatni ukusi: bela čokolada i badem

bela čokolada i badem Sertifikati: DA, Rainforest Alliance Certified

Gelatelli sladoled na štapiću

foto: Zorana Jevtić

Ako volite slatko-slatko, onda je ovo sladoled za vas. Pun ukus lešnika i čokolade brzo podiže šećer i ekstremnim “slatkomanima” vraća osmeh na lice jer je ovo jedan veoma jak sladoled.

Tip pakovanja: multipak

multipak Broj komada: 6

6 Težina po komadu: 110 ml

110 ml Ukupna težina: 660 ml

660 ml Cena po komadu: 63, 3 RSD

63, 3 RSD Ukupna cena: 379,99 RSD

379,99 RSD Osnova: mlečna

mlečna Glavni ukus: lešnik

lešnik Dodatni ukusi: karamela, crna čokolada

karamela, crna čokolada Sertifikati: DA, Rainforest Alliance Certified

