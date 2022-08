LJUDI ŠOKIRANI PRIZOROM S PLAŽE! Bahati turista digao region na noge: Ljudi mu se u NEVERICI podsmevaju, ovo u životu NISTE VIDELI

Leto je vreme kada se ljudi opuste i podetinje, pa rade i ono što znaju da ne treba da rade. I dok se neke takve greške praštaju i jednostavno pripisuju čarima leta, druge su ipak preterane i bahate.

U subotu su na Facebook stranici „Uživo sa slavonskih prometnica“ osvanule fotografije s jedne plaže na Murteru, koje ukazuju baš na bahatost jednog turiste, koji je izgleda doslovno shvatio „prvi red do mora“, te je svog punta parkirao doslovno na samom ulazu u more, odnosno u plićaku. Fotografija je podeljena „da svi vide koliko su ljudi postali bezobrazni i bahati“, ali je to ubrzo ostalo u senci duhovitih komentara koji su preplavili objavu.

- Jel' mu neko rekao da je to punto, a ne podmornica? - glasio je jedan od njih.

- To je zato što mu svi za auto kažu: aaaaa dobra bela lađa...

- Besplatno, prvi red do mora.

- Da je imao periskop kao dodatnu opremu sigurno ne bi ovako lako uletija u vodu.

- Nasuka se na zid star 2000 godina: "Pa kud su ga baš tu izgradili!? Vražji Rimljani, ni danas nam ne daju mira".

- Nadam se da će doći plima dok bude još tu.

- Možda je hteo da ga opere?

- "Suvozačko mesto sa pogledom na more, 0 metara do plaže, možete direktno kroz prozor da uskočite u Jadran", bi mogao da glasi reklamni slogan za ovaj "aranžman".

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:15 SRPKINJA LAŽIRALA LETOVANJE NA IBICI DOK JOJ U KADAR NIJE UPAO ON: Ljudi plaču od smeha zbog onog što je rekla