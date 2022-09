U GAĆAMA ČUVA ZVER OD 35 CM, A EVO KOJI PROBLEM IMA TOKOM SEKSA: Muškarac sa NAJVEĆIM PENISOM priznao – ovo ženama ne dozvoljavam!

Džona Falkon, muškarac sa najvećim polnim organom na svetu, govorio je o intimnim odnosima i šta ženama smeta...

Džona Falkon je javnosti poznat kao muškarac sa najvećim penisom na svetu, a u ovoj kategoriji čak i drži nezvanični rekord. Dužina njegovog polnog organa iznosi šokantnih 34,9 cm u erekciji.

Ipak, koliko god da mu drugi muškarci na ovome zavide (statistike kažu da je čak 45 odsto priželjkuje veću "alatku"), Džona otkriva da zbog ove "zveri" u gaćama i te kako ima probleme.

Prvenstveno muči muku sa ženama koje ne mogu da se izbore sa enormnim organom, pa se ili uopšte ne upuštaju u odnose sa njim ili često usred akcije odustanu - previše im je bolno!

- Najveći izazov u ​​poslednje vreme je to, ne znam da li mi se organ malo 'udebljao' ili šta, što većina žena odustaje, ne mogu da izdrže odnos sa mnom. Nemam pojma šta se desilo - priča ovaj muškarac, pa dodaje

- Koristim sve moguće lubrikante, ali džaba. Obično kažu da su očekivale da sam 'veliki', ali ne toliko.

Pogledajte Džonine slike sa društvenih mreža...

Ovaj nezvanični rekorder je čak otkrio da mora da bude oprezan tokom seksa da ne bi oštetio svoju "imovinu".

- Uvek sam bio veoma oprezan da ga ne oštetim. Sećam se da se jednom desilo da kako mi je uzbuđenje raslo, tako je on počeo da se krivi u pogrešnom smeru i umalo da nije došlo do preloma. Nikada nemam odnose tako da devojka sedi na meni, jer je to siguran način da dođe do preloma - priznaje.

(Kurir.rs / Mondo.rs)

