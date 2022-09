SEKS JE TRAJAO DUŽE NEGO IKAD, TAKO JE SHVATILA DA JU JE DEČKO PREVARIO: Primetila je kad se vratio sa putovanja, pa donela ODLUKU

Pernil Torhov (22) bila je u vezi sa svojim dečkom četiri meseca, ali je nakon njegovog kratkog boravka u Norveškoj sa prijateljima primetila iznenadnu razliku u njihovom seksualnom životu.

Kako ona kaže, bilo joj je čudno što je izdržao mnogo duže u krevetu nego obično i odmah je posumnjala da nešto nije u redu. Pernil je ubeđivala sebe da je paranoična, ali se ispostavilo da joj je intuicija ipak nešto govorila.

- Tada sam u sebi pomislila da je to malo čudno, ali mu nisam ništa rekla. Bila sam toliko zaljubljena u njega da mislim da sam jednostavno bila slepa - objašnjava ona.

Nedelju dana nakon njegovog povratka, dečko joj je poslao poruku u kojoj je rekao da je spavao sa drugom ženom na putovanju.

Poruka je glasila...

- Osećam se prilično loše i razočaran sam u sebe jer postoji nešto što ti nisam rekao. Jedan od prijatelja je pozvao dve devojke na naše putovanje, a ja sam na kraju spavao sa jednom od njih.

U poruci je dalje objasnio da u početku nije bio zainteresovan za druge devojke i da im je rekao da je u vezi, ali je dodao - Bilo je prilično očigledno da je jedna od devojki bila zaljubljena u mene.

Momak je nastavio...

- Jedne večeri morali smo da prespavamo u vikendici u kojoj su bile samo dve spavaće sobe. Ona je spavala u mojoj sobi i tako je i bilo, ali to ionako nije izgovor. To je glupo od mene. Bio sam kukavica i čekao do sada. Boli me pomisao o tome koliko si dobra i fina prema meni, a ovo je ono što dobijaš od mene. Prilično sam razočaran u sebe jer zaista ne želim da budem takav.

Nakon što je pročitala poruku, Pernil je bila uznemirena zbog izdaje, ali i ljuta što je njen dečko priznao sve preko Snepčeta.

- Rekla sam mu da ovo nije nešto o čemu želim da razgovaram preko telefona i da, ako želi da se izvini, mora to da uradi licem u lice. Zatim se dovezao do mene i seli smo i razgovarali o tome - objasnila je Pernil.

- U prethodnoj vezi dečko se loše ponašao prema meni i mozak mi je govorio da ostavim ovog dečka, ali moje srce je očigledno i dalje želelo da bude sa njim pošto sam se jako zaljubila u njega. Jasno sam mu rekla da će mi biti veoma teško da mu ponovo verujem i nikada neću prihvatiti njegovo izvinjenje - izjavila je ona.

Pernile je dodala da joj je "odvratno“ što je njen dečko došao kući i imao seks sa njom odmah nakon što je bio sa devojkom na putu.

Takođe je bila iznervirana što je proveo celu nedelju pretvarajući se da je sve u redu pre nego što je priznao svoju izdaju.

Posle dužeg razgovora, Pernil je odlučila da svom dečku pruži još jednu šansu jer je on ‘sladak i fin dečko’.

Međutim, njeni prijatelji ne odobravaju njenu odluku.

- Neki od njih mu i dalje ne veruju u potpunosti posle toga. Ni ja mu ne verujem, ali radim na tome - rekla je Pernil i dodala da njena porodica ne zna za sve što se desilo i da joj je drago zbog toga jer ne želi da misle loše o njemu sada kada su u vezi.

