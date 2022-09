IMA LI ŽIVOT BEZ DECE SMISLA? Vladika Grigorije parovima uputio JASNU PORUKU, a evo šta misli o ženama koje nisu postale MAJKE

Vladika Grirorije govorio je savremenom društvu koje ženama, kao večitu ulogu, nameće u prvi plan da mora da se ostvari kao majka.

"Deca svakako jesu radost i sreća. Ali bračni parovi, ljudi koji su stupili u bračnu zajednicu, a nemaju dece ne treba nikada da misle da su ljudi koji nemaju blagoslova ili da su zbog nečega kažnjeni. Brak je pre svega zajednica ljubavi dvoje ljudi, ako neko dobije decu to je radost i sreća. Ali ako ne dobije, to ga ne sprečava u umnožavanju ljubavi. Mi koji nemamo dece, eto ja sam jedan od njih na doborovoljnoj osnovi, mi možemo da volimo svu decu sveta kao svoju rođenu, samo ako se budemo borili da imamo ljubavi. Sreo sam nekoliko bračnih parova u mom životu koiji nisu imali dece, moram da priznam da sam i retko kad video među supružnicima takvu ljubav i poverenje, i tako dobre i božije ljude kao što su oni", rekao je on u videu.

🔴 С дјецом или без дјеце, живот и те како може бити испуњен смислом. Узгред, женама које нису постале мајке, ма какви били разлози за то, нису потребни ни сажаљење ни осуда. Оне неријетко својим давањем и пожртвовањем чине за своје ближње и за све око себе много више од других. pic.twitter.com/l0HZ4O5bty — ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ (@EpGrigorije) September 4, 2022

"S decom ili bez dece, život i te kako može biti ispunjen smislom. Uzgred, ženama koje nisu postale majke, ma kakvi bili razlozi za to, nisu potrebni ni sažaljenje ni osuda. One neretko svojim davanjem i požrtvovanjem čine za svoje bližnje i za sve oko sebe mnogo više od drugih", napisao je pored snimka na Tviteru.

Reakcije su bile raznovrsne.

"Hvala Vam na divnim rečima jer lično nosim breme koje je ponekad baš preteško a vezano za ovaj problem", "Istina. Moje tetke i moja sestra. Predivni ljudi i sa puno ljubavi i dobrote prema mojoj deci", neki su od komentara.

Nisu svi komentari bili pozitivni: "Sad promovišeš i nerađanje? Spasi Bože i sačuvaj", "Ne bi se složio sa tobom, ko nema ni kučeta ni mačeta nema pravo da donosi odluke. Nikakve".

(Kurir.rs)