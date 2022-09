MNOGO TOGA U ŽIVOTU JE TEŠKO OPROSTITI! Vladika Grigorije govorio o praštanju: Ovako pomažemo sebi da se oslobodimo tereta besa!

Vladika Grigorije jedno je od retkih sveštenih lica koji se vernicima obraća putem društvenih mreža i na moderan način pristupa pravoslavnim verovanjima i običajima.

Mnoge njegove mudre reči dolaze do brojnih vernika putem interneta, a ova put rešio je da otkrije ljudima kako da oproste, sebi, ali i svojim bližnjima i tako smanjite teret koji donosi ljutnja, bes i tuga.

foto: Printscreen Tviter

- Svestan sam činjenice da je mnogo toga u životu teško #oprostiti, i to ne samo drugima nego i sebi. Neretko su za to potrebni nadljudski napori. Ponekad do oproštaja nikada ne dođe. Sve to mogu razumeti. Ipak jednu važnu istinu ne smemo smetnuti s uma – opraštanjem pre svega olakšavamo i pomažemo sebi time što se oslobađamo tereta jeda, ljutnje i ogorčenosti ili čak mržnje koju osećamo prema onima koji su nam učinili nažao.

A taj teret, kakvog li paradoksa, najviše šteti nama samima jer mi se pod njegovom težinom povijamo kao jasika na vetru, a ne oni koji su nam učinili neku nepravdu. Taj teret pre svega truje i razara naše biće unoseći u njega nemir. Zato #opraštanje nije (isključivo) izraz naše velikodušnosti, dobrote ili razumievanja za druge ljude – ono je pre bilo čega drugog čin kojim spasavamo sami sebe...- glasio je opis videa u kome je govorio o opraštanju.

🔴 Свјестан сам чињенице да је много тога у животу тешко #опростити, и то не само другима него и себи. Неријетко су за то потребни надљудски напори. Понекад до опроштаја никада не дође. Све то могу разумјети. ⬇️ 1/4 pic.twitter.com/3xAPmtJnb5 — ВЛАДИКА ГРИГОРИЈЕ (@EpGrigorije) September 7, 2022

On je otkrio da postoji razlika između oproštaja sebi zbog štete koju smo sami sebi naneli ili zbog jada koji smo naneli drugome.

- Oprostiti znači stvarno završiti s nečim i napraviti jedan novi početak i imati široko srce i za druge i za samog sebe - rekao je vladika Georgije i dodao da je Bog milostiv, te da i mi moramo biti milostivi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:55 Ko je mitropolit Joanikije ustoličen na Cetinju