DANAS JE VEOMA POVOLJAN DAN I DEŠAVA SE SAMO NEKOLIKO PUTA GODIŠNJE: Evo šta vam donosi 9. septembar

Danas je 9. 9. jedan od datuma ogledala koji se godišnje događaju samo 12 puta. Po energiji, to su veoma povoljni dani kada dobijamo darove od univerzuma. Pošto je u pitanju 9. septembar, ovim danom i našim izgledima, mogućnostima i prilikama vladaće broj 9. Evo šta numerologija kaže, na koji način će to uticati na nas:

Budite odlučni i hrabri

Devetka je vesnik promena, pa da biste poboljšali svoj život, samo treba da preduzmete akciju. Ako vam je potrebna promena u ljubavi, morate preuzeti inicijativu i voljenoj osobi otvoreno reći šta vam smeta. Samci bi trebalo da počnu da se izlaze i da se zabavljaju, da aktivno traže svoju srodnu dušu. Broj devet će vam pomoći da pronađete nekoga ko vas razume i voli takvu kakvi ste. Budite hrabri i odlučni!

Ako želite da pronađete novi posao ili povećate prihode, broj 9 će vam pomoći i u tome, samo ne smete da sedite skrštenih ruku. Broj 9 pomaže onima koji su spremni na sve zarad uspeha. Takve ljude vodi pravim putem, pokazujući im najlakši put do cilja.

9. septembar je odličan dan da završite neki važan posao koji ste ranije započeli.

Preuzmite odgovornost

Neophodno je da danas budete objektivni. Ako se pojavi problem, ne krivite druge već realno sagledajte gde ste i zbog čega pogrešili. Dajte sve od sebe da ih rešite, bez svaljivanja odgovornisti na druge. Ljudi koji će preuzeti odgovornost za svoje postupke, dobiće mnogo sreće od univerzuma. Devetka će ih nagraditi snagom i pozitivnošću, pomoći im da pronađu nove ciljeve, odrede svoje prioritete i shvatečemu treba da teže.

Naučite da prihvatate ljude onakvima kakvi jesu

Ovo je veoma korisna veština za one koji žele da pronađu nove prijatelje i ljubav, ili da ojačaju postojeće veze. Devetka će razotkriti mnoge naše probleme i one koje imamo s drugima. Možda ćete saznati neku ne baš prijatnu tajnu o svom prijatelju ili ćete shvatiti da od voljene osobe ne dobijate ono što ste očekivali od veze. Ako vam je cilj da ojačate odnose, a ne da ih uništite, onda ćete morati da prihvatite mane, tj. loše strane onih do kojih vam je stalo. Ne osuđujte ih i ne pkušavajte da ih naterate da se promene kako bi vama više odgovarali.

