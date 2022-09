NISAM ŽELELA DA VERUJEM DA BI TAKO NEŠTO URADIO: Dečko verio devojku POGREŠNIM PRSTENOM! Muškarci, učite na tuđim GREŠKAMA!

Buduća mlada se šokirala nakon što je shvatila da je njen verenik zaprosio sa istim prstenom, kojim je zaprosio i svoju bivšu, piše Mirror.

Na to ju je upozorila najbolja drugarica Ana, koja joj je pokazala sliku bivše, koja se zove Džesika i koja je nosila prsten pre tri godine. Kaže da je fotografija još uvek na njenom Fejsbuku.

foto: Profimedia

Ova 25-godišnja devojka, koja je sa svojim verenikom Tomom već dve godine, u početku nije želela da veruje u to, ali joj je drugarica rekla da je "u pitanju bio jedinstven dizajn i da nema šanse da je slučajnost.“

Brzo je shvatila da Džesikin prsten ima isti kvadratni dijamant koji je malo nagnut na jednu stranu i da ima isti raspored i boje. Nije se moglo poreći.

Da stvar bude još gora, Tom nikada nije govorio o tome zašto su Džesika i on raskinuli i uvek bi postao defanzivan kad god bi se ta tema pokrenula.

foto: Profimedia

Pošto je i sama imala komplikovanu prošlost, pretpostavila je da on jednostavno ne želi da priča o prošlim vezama, ali sada nije sigurna kako da se oseća.

Na Reditu je napisala - Otišla sam da se suočim sa Tomom pitajući ga da li je ponovo upotrebio Džesikin prsten da me zaprosi. On je to porekao i rekao mi je da prestanem da izmišljam stvari. Da sam paranoična - kaže ona.

- Onda je počeo da me ispituje… Kako sam saznala za ovo? Zašto proveravam društvene mreže njegove bivše? Nakon više svađa konačno je priznao da je ponovo iskoristio prsten i rekao da nema razloga da se ljutim i da se tako suočim sa njim. Uopšte nije video nikakav problem u tome da me zaprosi tim prstenom. Takođe mi je rekao da budem zahvalna što me je zaprosio i da prestanem da budem ‘razmažena princeza’. Rekao je da žene treba da budu zahvalne što su dobile tako lep prsten - objasnila je devojka.

foto: Profimedia

Iako smatra da ima pravo da bude ljuta zbog toga što joj je ponuđen "prsten koji je obećan drugoj ženi“, pita se da li je mogla bolje da se nosi sa sukobom.

(Kurir.rs / NajŽena)

Bonus video:

01:16 U MAJKAMA I SNAJKAMA PALA VERIDBA: Studio ostao bez reči kad je Dimitrije izvadio PRSTEN i kleknuo, svima krenula SUZE na oči!