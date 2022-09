AGONIJI NEMA KRAJA: Kad vidite šta vam donosi RETROGRADNI SATURN, uhvatićete se za glavu! Bikovi upadaju u FINANSIJSKE PROBLEME!

Retrogradni Saturn može imati potpuno različit uticaj na svaki znak Zodijaka - kod nekih će izazvati napetost, potrebu za kontrolom, apatičnost. S druge strane, imaće i svoje pozitivne strane – organizacione sposobnosti, fokusiranost, istrajnost, mudrost, duhovnost…

Saznajte u nastavku kako će retrogradni Saturn uticati na vaš znak do 23. oktobra 2022.

foto: Profimedia

Ovan

Predstavnici ovog znaka će trenirati strpljenje i izdržljivost. Važno je da se više posvete partneru. Pogledajte šta vam u ovom odnosu ne odgovara, šta treba promeniti. Ako nemate partnera, razmislite o tome šta očekujete od osobe sa kojom želite da započnete vezu. Sredite svoje želje kako bi se sredio i aspekt ljubavi.

Bik

Ovaj znak se može osećati neprijatno zbog finansijskih kašnjenja, ali morate naučiti da prihvatite situaciju. U ovom slučaju se oslobađa vreme za razmišljanje, analizu, zaustavljanje i pitanje: "Da li treba ovo da uradim?"; "Da li ovo odgovara mojoj svrsi?" Postavljajte sebi ova pitanja što češće možete dok ne budete na putu vaše sopstvene sudbine.

foto: Profimedia

Blizanci

Moguće su poteškoće u komunikaciji. Pokušajte da s eoslobodite nezdravih navika. Da biste vratili harmoniju, morate formirati drugačiji način ishrane. Smanjite meso, uključite što više svežeg voća i povrća. Pošto je znak Blizanaca povezan sa komunikacijom, u ovom periodu je povoljno je raditi na retortičkim sposobnostima.

Rak

Tokom retrogradnog Saturna, oko sebe ćete imati prelepu kosmičku energiju, koja može pomoći u ličnoj transformaciji. Dobro je vreme da odvojite nekoliko trenutaka za razmišljanje, posebno kada je u pitanju ispitivanje vaših ličnih uverenja i obrazaca ponašanja. Možda ćete se osećati kao da trčite u krug ili da ste opsednuti u određenim tačkama ove retrogradnosti, ali to je samo zato da univerzum može da ukaže gde treba da dođe do promene. Nemojte se plašiti da ispustite ljude ili situacije koje vam više ne služe, to će vam samo pomoći da se na kraju osećate obnovljenije.

foto: Profimedia

Lav

Ova retrogradna faza bi se mogla osećati kao test za vaše odnose, ali pokušajte da ne klonete duhom, hrabri Lavovi. Moguć je konflikt sa romantičnim partnerom, a vaše razlike mogu biti očiglednije nego ikada ranije. Važno je naučiti kako da prevaziđete svaki sukob koji se pojavi kada su u pitanju srčane stvari. Ako na kraju dana ne možete da nađete način da se slažete, možda je vreme da krenete dalje.

Devica

Slušajte svoje telo i obratite pažnju na svoje zdravlje tokom ove retrogradne faze. Vaša želja da pomognete drugima mogla bi postati neodoljiva, a univerzum bi vas mogao staviti na tajm-aut ako ne odvojite neke mirne trenutke za sebe. Bilo da se radi o nekoliko minuta samoće tokom radnog dana ili cele noći, nemojte se osećati loše zbog toga što date prioritet sopstvenim potrebama. Zapamtite da nikome niste dobri ako niste dobri prema sebi.

foto: Profimedia

Vaga

Vaša kreativnost bi mogla biti pogođena tokom ove retrogradne faze. Važno je da imate umetnički interes ili hobi, ali se možda nećete uvek osećati super motivisanim da se bavite njime.

Biće važno da se dodatno potrudite da rasporedite vreme za vannastavnu zabavu. Možda imate ideje za projekte u glavi, ali ako ne preduzmete prve korake da ih pokrenete, možda se nikada neće desiti. Dodajte disciplinu svojoj kreativnoj umetnosti tokom ovog vremena, tako da ne odustanete od njih u potpunosti.

Škorpija

Saturn će se baviti vašim domom i porodičnim odnosima. Dakle, možda ćete se suočiti sa problemima u ovim oblastima. Ako ste odlagali popravke u kući, možda ćete otkriti da ste primorani da se nosite sa njima dok se Saturn kreće unazad u kosmosu. U međuvremenu, potisnuti problemi sa članom porodice takođe bi mogli da isplivaju na površinu. Da biste izbegli bilo kakve preterano dramatične događaje, pratite stanje svog doma i uređaja i potražite načine da oslobodite svake traume sa kojom ste se suočili.

foto: Profimedia

Strelac

Znamo da volite da ćaskate, ali pokušajte da se ne mešate u bilo kakvu dramu ili tračeve tokom ove retrogradnosti. Saturn voli da servira karmu kada su ljudi bili neljubazni, a ako ne pazite šta govorite, ova retrogradnost bi mogla postati lekcija o tome kako reči mogu naneti štetu.

Imajte na umu da stvari koje govorite utiču na to kako se gleda na vas i na one o kojima govorite. Ostanite povezani sa svojim optimizmom, ljubaznošću i pozitivnošću - i trebalo bi da prođete ovaj period bez incidenata!

Jarac

Obično ste prilično odgovorni sa novcem, ali bilo bi mudro da dodatno pazite na svoje finansije tokom ove retrogradne faze. Izbegavajte nesmotreno trošenje novca, jer moguće je da ćete naići na neočekivane troškove dok se Saturn kotrlja unazad na nebu. Možda ćete želeti da ponovo procenite svoje investicije i lične troškove.

foto: Profimedia

Pregledajte svoje mesečne troškove i potražite još više načina na koje možete da uštedite novac. Ako za to vreme treba da dobijete povišicu, ona može biti odložena dok se retrogradno stanje ne povuče, ali budite sigurni da tražite koliko vredite kada dođe vreme da povećate svoju platu!

Vodolija

Sa retrogradnim Saturnom u vašem znaku, ovo će biti veoma lično vreme za vas. Možda ćete se suočiti sa nekim teškim lekcijama, ali sve dok ste voljni da učite iz njih i da se promenite, trebalo bi da budete dobro na duge staze. Odvojite malo vremena da ponovo procenite svoje prioritete i razmislite o tome gde želite da se vaš život usmeri. Ako ste izbegavali posao koji ide u ostvarivanje ciljeva, bilo bi mudro da iskoristite ovo vreme da ih pokrenete kako biste mogli da živite svoj najbolji život u budućnosti!

Ribe

Možda ćete biti u iskušenju da pobegnete od svojih obaveza tokom ove retrogradnosti, ali vam to dugoročno neće koristiti. Dok putuje unazad u kosmosu, Saturn će se angažovati u oblasti vaše karte koja upravlja podsvesti i našim uništenjem. Stvari bi zaista mogle da počnu da se raspadaju ako zanemarite svoje obaveze, tako da će biti izuzetno važno da se dobro snađete. Sa druge strane, takođe ćete morati sebi da date dovoljno prostora za smirenje. Mnogo ćete obrađivati, zato nemojte biti i razgovarajte sa drugom stranom kada vam zatreba uteha.

(Kurir.rs/ Wanted.mondo.rs)

Bonus video:

06:23 Etnolog i astrolog objasnili kako izbeći LOŠU karmu