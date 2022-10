ZBOG GOLIH GRUDI POPILA ŠAMARČINU! OMOT KOJI JE IZAZVAO SKANDAL U JUGOSLAVIJI: Evo šta se krije iza čuvenog albuma Bijelog dugmeta

Legendarna sarajevska grupa "Bijelo dugme" je 18. novembra 1974. godine objavila album "Kad bih bio bijelo dugme", a osim muzike ono što je privuklo pažnju javnosti i publike je i omot albuma.

Omot je uradio poznati sarajevski fotograf i dizajner, akademski slikar Dragan S. Stefanović. Album prvenac Dugmića krasila je fotografija devojke raskopčane bluze i garantovano nesilikonskih grudi. Bila je to prava revolucija. Navodno, ovaj omot je u Velikoj Britaniji svrstan u ediciju "500 najlepših omota sveta", ali za to još uvek ne postoji zvanična potvrda.

Dragan je dizajnirao brojne omote za jugoslovenske grupe (Ambasadori, Indeksi, Korni grupa, Cod, itd.) i pevače (Zdravko Čolić).

Dragan S. Stefanović je dizajnersko umeće potvrdio i na pločama drugih sarajevskih grupa "Indeksi", "Cod", "Rezonansa"… Radio je omote i za "Korni grupu" (Mrtvo more),"Tajm","Smak", Zdravka Čolića.

Draganu se pripisuje i osmišljavanje enterijera legendarnog kafića Davorina Popovića.

- Mi smo dugo prijatelji i zajedno živimo. S Goranom se družim već pet-šest godina. On je tada imao grupu "Beštija" i ja sam za njih pravio plakate. Zajedno smo odrasli i uvek smo imali slične ideje. Zato je potpuno razumljivo što smo imali isti i razvojni put - rekao je Dragan u intervjuu za Džuboks, 1976. godine.

Legenda kaže da su stariji Beograđani masovno ulazili u beogradsku knjižaru "Kultura" gde se ploča prodavala i negodovali prodavcima sa rečima „A kakva vam je ovo kultura u izlogu?“, dok je Stefanović u više intervjua prepričavao ovu anegdotu:

- Jednom mi je u Radio Sarajevu prišao neki mladić i pozvao me da izađem napolje. Tu je stajala jedna devojka. Momak me je pitao da li je poznajem. Prepoznao sam devojku koju sam slikao za omot. „Ej, ćao", rekao sam. Na to je momak prišao, nazvao je kurvom i opalio joj šamar. Pitao sam zašto, a on je odgovorio: „Rekla mi je da ona ta sa omota. Želeo sam samo da vidim da li je poznajete. Hvala vam." Onda su otišli.

Sveopšte ludilo i zgražavanje je pomoglo Stefanoviću da nastavi sa dizajniranjem, pa je nastavio sa radom sa Korni grupom za album "Mrtvo more“ i jedan od prvih primera pop arta u jugoslovenskoj diskografiji, omot za album „Time II“ istoimene grupe.

Stefanović je bio dosledan u erotizaciji albuma radeći ih upravo ili u maniru pop arta ili slikarskog detalja. Veliki uspeh je postigao i sa drugim omotom za Bijelo dugme „Šta bi dao na mom mjestu“ na kome je bila ženska zadnjica dok je omot za „Bitangu i princezu“ - koji je trebalo da predstavlja udarac ženske noge u štiklama u međunožje muškarca u belom odelu – cenzurisan od strane Jugotona.

Pričalo se da su bendovi prvo puštali demo snimke Stefanoviću kako bi dobio inspiraciju, a onda, pošto je bio poznat po dugačkom i samotnjačkom radu, čekali da završi omot pre nego što krenu sa finalnim miksom albuma.

