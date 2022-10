OVO SU NAJČEŠĆE SEKSUALNE FANTAZIJE: Rediteljka filmova za odrasle otkrila šta ljudi NAJVIŠE MAŠTAJU, a ne usuđuju se da pričaju

Postoji li nešto što ste oduvek želeli da probate u spavaćoj sobi? E, pa niste jedini, odnosno čini se da iste seksualne fantazije deli veliki broj ljudi, kaže Erika Last, rediteljka porno filmova.

To je najčešće seks utroje, ili grupni seks. Ne znači da to svi žele da probaju, ali svi pomalo razmišljaju o tome i žele to barem da vide u filmu, rekla je Last. Erika Last, rediteljka filmova za odrasle.

Druga najčešća fantazija je BDSM seks (ili sado-mazo seks), te neverstvo, odnosno varanje partnera s nekim drugim - tvrdi Last na temelju ankete na portalu na kojem ljudi dele iskustva vezano za svoje seksualne fantazije, prenosi The Mirror.

I seksualna terapeutkinja Paulin Rajland, poznata kao "šaptačica intime", nedavno je govorila o tome št njeni klijenti najčešće pitaju.

Na osnovu iskustva s oko 100 pacijenata kaže kako su najčešća pitanja žena vezana za nedostatak libida i poteškoće da dosegnu vrhunac, dok se muškarci žale na izostanak erekcije ili preranu ejakulaciju.

Ona je uverena da je to povezano sa stresom i time da su ljudi zarobljeni nekim stavovima koje su usvojili. Zbog toga Rajlan često preporučuje tehniku somatskog rada na telu, u okviru koje se uči kako povezati mozak i genitalije.

(Kurir.rs/ The Mirror)

Bonus video:

01:53 Da li su junaci našeg detinjstva zaista politički nekorektni?