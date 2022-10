DA LI JE LOŠ ZNAK AKO SANJATE ZUBE? Stari SANOVNIK ima precizna tumačenja! Evo šta znači ako vam ispadaju u snu!

San o „ispadanju zuba“ povezuje se sa našim unutrašnjim odnosima. Mnogo je emocija koje okružuju naše snove, a ispadanje zuba, prema tumačenjima, podrazumeva da će se stvari promeniti.

Frojd je verovao da su zubi na seksualni način povezani sa ugnjetavanjem. Pošto smo, međutim, prešli u moderniji svet još od Frojda možemo sanjati kako će zubi „ispadati“ kada se osećamo potlačeno u mnogim aspektima svog života. To se, dakle, proteže mnogo dalje od ugnjetavanja sa psihološkog stava.

U mnogim zemljama širom sveta san o zubima je najpopularniji. Istraživanja su pokazala da ispadanje zubi u našim snovima se dešava u ogromnih 40 odsto vremena. Ono što želim da kažem je da niste sami. Može biti prilično uznemirujuće kada vidite kako vam zubi ispadaju! Iz duhovne perspektive, zubi u snu su povezani sa uzemljenjem.

Sa psihološkog stanovišta, san je povezan sa ugnjetavanjem. Mnogo je tumačenja snova kako zubi ispadaju, ali nijedan od njih nije potpuno sveobuhvatan. Sada ćemo definisati svaki san o zubima kako bi vam dali određenu jasnoću šta to znači u vašem svetu snova. Konkretno, ključna značenja povezana sa gubitkom zuba zavisiće od toga kako se osećate tokom sna.

Možda ste imali težak period na poslu? Ako je tako, vreme je da razmislite šta zaista želite od života uopšte.

Sanjati da neko nema zube

Sanjati praznine u tuđim ustima podrazumeva da je sve moguće podesiti i da morate nešto da zamenite ili da donesete odluku da poboljšate svoj životni stil.

Sanjati da vadite zub kod stomatologa

Ako sanjate da vam stomatolog vadi zube, to pokazuje da imate neku vrstu problema koji je unutar vaše podsvesti. Ako prilikom vađenja zuba osećate olakšanje, to je upravo savet koji vam daje san. Obavezno se uklonite iz stresnih situacija.

Radeći ovo osiguraćete da vam život postaje puno lakši ako uspešno idete dalje. Uklonite problem da bi ste osetili olakšanje. Ako sanjate da vam zubi ispadaju, to znači da se vraćate u detinjstvo i već neko vreme živite bezbrižno. Ako zubar zapravo povuče zub i osećate bol, to je pokazatelj da ćete naići na manju bolest koja neće biti smrtna.

Sanjati da beba ili dete gubi zube

Ako sanjate da beba ili dete gube zube, to upućuje na to da trebate da se uozbiljite. Vaše godine detinjstva su iza vas. Prema francuskim knjigama rečnika snova, ako imate budnu krizu, san o gubitku zuba je sasvim uobičajen.

Praznine koje se pojavljuju u ustima zbog gubitka zuba često ukazuju na osećaj morala koji su izgubljeni zbog tima ili grupe ljudi u radnoj situaciji. Stvari će se verovatno promeniti u bliskoj budućnosti.

Sanjati polomljene zube

Statistički gledano, u stvarnom životu slabi zubi mogu uzrokovati pucanje. Ako razmišljamo o kruni, to je u osnovi zaštitna obnova za slomljeni zub. Ovo je duhovno prilično zanimljivo. Polomljeni zub podrazumeva „krunu“ uspeha, prema rečnicima snova.

Ako zub nedostaje u snu zbog loma, to može ukazivati na to da nešto u životu treba da se drži na mestu. Baš kao što punjenje uzrokuje da zub postane jači, i vi ćete biti jači. Ako ste sanjali o radu korenskog kanala, zbog polomljenog zuba, to može značiti da morate raditi na uzemljenju. Zubi su uopšteno oslabljeni iz više različitih razloga.

Sanjati da gutate zub

San u kome žena guta ispali zub predstavlja simbol njene želje, ili alternativno njenog straha da ne zatrudni. Ako ste muškarac i sanjate da progutate svoj zub ili zube to je povezano sa potrebom da budete dominantniji u ljubavnim vezama.

Ovo će osigurati da se sreća nastavi. Obavezno pružite romantične gestove svojoj ljubavi; ovo može uključivati cveće ili priređivanje romantičnog obroka. To će omogućiti iskru romantike da se vrati u vašu vezu.

Sanjati trule zube

Ako su vam se zubi činili truli ili propadali ili nisu u dobrom opštem stanju i ispadaju, ovaj san ukazuje na to da ćete doživeti intenzivno naprezanje u aferi povezanoj sa nekim projektom. Sanjati pljuvanje trulih zuba ukazuje na bolest; član porodice će se verovatno razboleti za neko vreme.

Sanjati zube kako ispadaju u dlan

Videti kako zubi ispadaju u dlan ruke ukazuje da će se planovi i želje ugnjetavati zbog stanja bolesti. Ako ustanovite da vam ispada više od dva zuba, čuvajte se! Mogli biste naići na ozbiljnu nesreću. Obavezno se uvek setite da proverite kada vozite u nazad ili da li je put čist pre nego što pređete.

Sanjati krvave zube

Krvavi zubi u snu upućuju na to da se treba zaštititi od nečeg teškog. Ako sanjate da izbacite polomljene zube, onda morate da napravite svoju zaštitnu krunu. Uvid u to da su vaši zubi loše oblikovani ili da imate bolesti desni pokazuje da postoji dragoceno vreme koje bi se moglo spasiti u životu. Popravak slomljenog zuba može značiti promenu života. Ova promena ne može biti nepravilno dizajnirana ili oblikovana.

Sanjati slomljen zub

Slomljen zub može biti rezultat lošeg osećaja koji imate u životu, a ako se to dogodilo u snu, duhovno ga možete povezati sa sobom. Zubi predstavljaju aspekte vas samih i dublja udubljenja vašeg uma.

Sanjati da jedete i pokvarite zub

Ako u snu jedete hranu i pokvarite zube, to je simbolika primanja i poklanjanja ljubavi i pažnje drugima. Polomljeni zubi takođe impliciraju da imate naklonost prema sopstvenom telu, ali možda ne ispunjavate svoje „potrebe za dijetom“ kao što bi trebali.

