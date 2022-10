MOMAK ZAPROSIO DEVOJKU NA UTAKMICI, ALI ONDA JE SVE KRENULO PO ZLU: Pamtiće ovu šamarčinu dokle god bude ŽIV! (ANKETA, VIDEO)

Dobar deo žena i devojaka mašta o idealnoj prosidbi i svaka od njih je priželjkuje.

Nekima je želja da to bude mala i intimna prošnja, neke bi volele da bude grandiozno, a ima i onih koje bi volele da se to desi na sportskoj utakmici. Svakako, ima i onih žena koje bi volele da se to desi gde god bile, ali to nije tema ove priče.

Elem, na TikTok nalogu pod imenom Canadianpartylife pojavio se snimak sa bejzbol utakmice u Torontu gde je momak zaprosio devojku. Sve bi bilo super, ali...

Njih dvoje su su ljubili, on je klekao, otvorio kutijicu, devojka se oduševila i taman da pristane, kada je videla da je on izvadio lizalicu u obliku prstena. Tada je poludela, opsovala dečka i polila ga vodom ili sokom iz čaše koju je držala u ruci.

Publika na stadionu Toronto Blue Jays-a je na trenutak pomislila da prisustvuje romantičnoj sceni, čak se čuo i oduševljeni žamor, ali, avaj, prisustvovali su šamaranju i polivanju. Snimak tu prestaje, a komentari ispod su bili razni.

Neki su podržavali curu jer su smatrali da je ponižena pred tolikim ljudima, drugi su je napadali da je ludača i da je bolje što nije pristala, pisali su da devojka ne ume da se šali, a ima i onih koji su rekli da su ipak ostali zajedno posle svega. Bilo kako bilo, jedna prosidba nije protkela baš po planu.

Šta vi mislite?

