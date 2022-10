JA SAM SREĆNO OŽENJENI INŽENJER: Obožavam da nosim SUKNJE I ŠTIKLE i NISAM GEJ! Njegov stil žene sanjaju, a ONA mu je inspiracija

Inspiracija mi je Megan Markl, to je trenutno moj stil odevanja. Na ideju pencil suknje došao sam gledajući njen lik u američkoj drami "Suits". Oduvek mi se sviđalo kako se odevala. Nosila je pencil suknje i bele bluze. Pomislio sam: "Pa, mogu to da napravim s muškom košuljom i još uvek da zadržim muškost". Mislim da bi odeća trebala da bude rodno neutralnija, kaže Mark Brajan (61), inženjer robotike iz Teksasa u SAD, koji s porodicom živi i radi u Nemačkoj.

Njegovu hibridnu ličnost javnost je upoznala pre nekoliko godina. Postao je internet senzacija nakon što su mu se fotke pojavile na društvenim mrežama. Modne kombinacije koje on nosi su jedinstvene, vrlo su smele i zanimljive. Iako je njegova pojava pomalo čudna, po opšte prihvaćenim standardima, to što nosi mu nekako dobro stoji.

Čak se pojavio na Nedelji mode u parizu početkom ove godine. Nazvali su ga zvezdom stila, a pistom je prošetao u crno-beloj jakni poprskanoj bojom s odgovarajućim čizmama do kolena.

Pre nekoliko dana na jedan dan je ponovo posetio Nedelju mode kako bi video reviju Christiana Louboutina, jednog od najpoznatijih svetskih dizajnera obuće.

- Bio sam u Parizu prošlog vikenda samo na jedan dan, kako bih prisustvovao reviji u petak uveče tokom pariske Nedelje mode! Upoznao sam toliko novih prijatelja, a takođe i sreo neke stare prijatelje. Opet sam dobio priliku da provedem nekoliko minuta razgovarajući sa samim čovekom, Kristijanom Lobutanom - pohvalio se na Instagramu.

Za sebe kaže da je sasvim običan muškarac koji voli da nosi suknje. Od pojavljivanja u javnosti do danas kod njega se, kaže, nije puno toga promenilo, osim broja suknji i štikli u ormaru.

Iako neki misle da je homoseksualac, on to demantuje. Srećno je oženjen, ima troje dece, a supruga ga voli takvog kakav je, velika mu je podrška. Čak mu i pomaže u odabiru modnih kombinacija. Njegov stil je zaista jedinstven - od struka prema glavi izgleda kao pravi muškarac, a od struka do stopala je kao vrlo ženstvena žena sa malo jačim, dobro oblikovanim nogama.

- Objasnio sam deci da moj stil odevanja nema nikakve veze sa seksualnom orijentacijom i da nisam gej. Ćerka mi je jedna od najodanijih obožavateljki koja jedva čeka da pozajmi moje cipele - ispričao je.

Osetio je, priseća se, veliko olakšanje kad je pre četiri godine napokon "izašao iz ormara" i počeo bez osećaja srama da oblači ono što je oduvek voleo da nosi, a to su suknje i štikle.

- Toliko sam se oslobodio predrasuda da na posao idem u takvim kombinacijama - ispričao je Mark koji je postao mnogima inspiracija motivišući ih da budu ono što jesu.

Postao je velika senzacija, a samo na Instagramu ga prati preko 650.000 ljudi. I dok ga dobar deo podržava, ima i onih koji znaju da mu dobace pokoji uvredljivi komentar.

Kolege na poslu su ga normalno prihvatile, čak kažu da je Mark normalan tip koji se ponaša kao muškarac i vodi muške razgovore.

Mark obožava da vozi "porše", trenira američki fudbal i smatra da odeća nema pol.

- Uvek su mi se sviđale cipele s visokom petom. Počelo je kad sam bio na koledžu pre četrdeset godina. Imao sam cimerku koja je bila posebna vrsta devojke, koja je bila visoka kao i ja, ali je ipak volela da nosi štikle od 10 centimetara, tako da je uvek bila viša od mene - prisetio se.

- Moja tadašnja devojka podstakla me je da isprobam njene štikle i od tada ih stalno nosim. Nosio sam ih uz farmerice, ali odrastao sam u prilično malom gradiću u zapadnom Teksasu, pa nisam baš ulazio u kantri vestern bar u visokim petama - nastavio je.

- Pre četiri godine dodao sam u svoju garderobu i suknje. Moja glavna poruka je da se ne osećam ništa drugačije ni kada nosim suknju, ni kada nosim pantalone. Za mene je to samo krpica i modni stil. To nema nikakve veze sa seksualnošću ili nečim sličnim. Svoj stil nazivam hibridnim jer je napola muški, a napola ženski, poput električnog naboja - priča.

Pojasnio je i zašto voli baš suknje, ne haljine

- Probao sam da nosim haljine, ali mi iz nekog razloga jednostavno nisu pristajale. Ramena i dekolte nikada nisu izgledali kako treba, a rukavi su uvek bili prekratki - ispričao je.

- Suknje mi omogućavaju bolje kombinovanje odeće i čine me muževnijim iznad struka, a rodno neutralnim ispod njega. U običnim muškim pantalonama nemam puno mogućnosti za raznolikost - pojasnio je i dodao da se u svojim modnim kombinacijama oseća jako dobro, prenosi crfashionbook.com

