MOMAK IZ SRBIJE IMA 19 GODINA I NUDE MU PLATU OD 3.000 EVRA! Njegova DILEMA zapalila internet: Roditelji mu traže da uradi OVO!

Mnogi studenti suočavaju se sa tim da moraju da brinu između posla i fakulteta, te ponekada traže rešenje ovog problema na društvenim mrežama. Jedan mladić dobio je poslovnu ponudu koja se ne odbija, ali kako je tek upisao studije rešio je da potraži savet iskusnijih na Reditu.

- 19-ogodišnjak ovde. Upravo sam upisao fax i igrom slučaja, prvog dana fax-a me je kontaktirala kompanija, za koju sam aplicirao pre jedno mesec dana za poziciju seniora. Inače imam već 4 godine iskustva. Prošao sam sve testove i od ponedeljka počinjem da radim za njih. Neto je 3.000€ što je duplo više od zarade moje porodice - pisalo je na početku objave na Reditu i dodao:

- Potreban mi je savet. Roditelji mi i dalje kažu da im je bitno da ja završim fax, kako IT neće dugo da traje itd... Znate priču. I mene to pripovedanje psihički ubija. Ne znam koliko je moguće da radim i idem na predavanja, plus učim uz to. Btw upisao sam Elektroniku. Potrebno mi je mišljenje "starijih" Redditora. Šta bi vi uradili na mom mestu? U pitanju su malo zaj***niji roditelji po pitanju faksa. Hvala Vam unapred.

Mnogi korisnici pomenute društvene mreže požurili su da iznesu svoje mišljenje i pomognu mlađanom momku da prenebregne muke, nedoumice i probleme.

- Nije to mala para, a ti već očigledno imaš solidno iskustvo iza sebe čim si dobio takvu ponudu i sam vidiš da ti nije potreban faks za platu od 3k. Zapitaj se da li ćeš da se kaješ ako nemaš diplomu, ako stagniraš na tih 3k. Verovatno ćeš, ali sa druge strane ovde možeš i da dobiješ mnogo ako rizikuješ. Probaj da studiraš i radiš paralelno. Ako ne ide faks, a draže ti je da radiš batali ga, isto važi ako se odlučiš da ti je faks bitniji, batali posao. Ništa ne gubiš ovim. Znam mnoge koji su završili faks i radili sve i svašta od fizikalija do manje napornih poslova, samo je ključ u dobroj organizaciji. U ostalom verovatno si i sam radio paralelno sa srednjom školom, samo nastavi kao i do sad.

Pro tip: roditelji menjaju mišljenje kad odjednom kapne dobra količina novca u porodičnu kasu i kad vide da ipak nećeš da budeš propalitet, ovo sad govori strah od neuspeha iz njih - glasio je jedan poduži komentar.

Da su roditelji zaista "omekšali" kada im je saopštio cifru, potvrdio je i sam momak u nastavku prepiske.

- Ovo zadnje je živa istina. Manje su bili strogi kada sam im rekao za količinu. Prvo nisu verovali, pokazao sam im Invoice i to je to. I dalje su skeptični dok ne kapne prva plata. Išao sam u gimnaziji, iskreno nisam ni išao nešto redovno, "hvatao sam krivine" i uglavnom sedeo u kafiću i šljakao sa laptopa - pojasnio je mldaić dalje.

Bilo je i čestitki u komentarima, saveta da se roditeljima ne govori platu, ali i nevernih Toma koje je interesovalo kako je do 19. godine uspeo da stekne tako bogato radno iskustvo. Neki su mu savetovali da dobro razmisli kada je obrazvanje u pitanju da se sutra ne bi kajao.

- Stvar nije baš tako jednostavna. Može se posle ispostaviti u životu da je bolje da si završio fakultet, a može se ispostaviti i obrnuto. Međutim, dobra stvar je što si mlad i fakultet možeš upisati i sa 25 godina, pa čak i sa 35, ako se predomisliš - bio je još jedan komentar.

