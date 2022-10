OTIŠLI U NEMAČKU I SAD JEDU SAMO LIGNJE I NOSE MARKIRANE STVARI: Praziluk im VIRI, nisu tamo ni 2 godine i već zaboravili SRPSKI

Mnogi naši ljudi kada odu u inostranstvo trbuhom za kruhom postanu prave "pokondirane tikve".

Čuli smo svi od rođaka, prijatelja, bivših komšija one izjave: "Kako se beše kaže na našem", "Ja, ja" - umesto jednog običnog "da" i slično.

Jedna objava na Reditu upravo govori o našim gastarbajterima iz Nemačke, a autor ovog teksta ima slično iskustvo: "Upravo je taj stav "ja otišla u Nemačku, ti živiš kao jadnik u Srbiji" meni pokvario odnos sa rođenom sestrom. Jer, kako biste vi reagovali na izjave tipa: "Ja nosim isključivo markiranu garderobu sada - od sportske Adidas, od elegantnije Tomi Hilfiger", "Ja jedem sada isključivo lignje i pileće šnicle (a praziluk joj još viri...)". A da, tu su i nova kola koja su morala da se provozaju po rodnom selu da misle ljudi da je tamo postala Angela Merkel, a ne da je do juče konobarisala po najgorim srpsko - hrvatskim kafanama", piše Blic Žena.

Ne znam da li smo samo mi tako kao narod "prokleti", pa se brzo i bezrazložno uzdignemo kada odemo "preko", iako tamo radimo poslove koji bi nam u Srbiji bili "ispod časti" (opet bezrazložno jer poštenog posla niko ne treba da se stidi), ili je tako i sa drugima koji napuste rodnu grudu. Evo, ne znam.

Ali, avaj, pusta želja i pusta odiseja. Vazda će tamo živeti kao podstanari, a ovde će na kapijama nicati lavovi. A evo šta kaže jedan moj sapatnik koji ima identičan problem sa svojim rođenim brato, iseljenikom u tu istu Nemačku.

"Je l' i vas nervira kad dođu ovi iz savršenih država? Evo moj brat radi u Nemačkoj (stvari koje ne bi nikada radio ovde zbog ponosa.) Kad god dođe sedne tako i počne da svira. "Ljudi su idioti", "Za sve ti treba neka veza", "Je l' još živite od 300 evra?", "Srbija je daleko od Nemačke jedno 400 godina", "Nemci su najbolji sa ekonomijom" i ostala sranja. Puno toga može da se kaže o našoj državi ali "Jedino sloga Srba spasava". Edit: Apsolutno mrzim gde živim ali malo mi je preko one stvari "Znaš ti kako to Nemci rade? Nije to ko kod nas", pisalo je u objavi na Reditu.

I pretpostavljate da je komentara bilo "na izvoz", svi su saglasni u istom - svi su zaboravili srpski, njihova "kinder" već porasla, sve se odgovara "danke" i "bite", a još malo će umesto živeli svi govoriti "ebiga". Jer je čitav taj cirkus sa boljim životom "preko" jedna prava "Žikina dinastija".

A nazdravljaće u Skadarliji sa "more" i "ebiga" jer misle da je do vrhunac noćnog provoda u Beogradu. Da mućkaju vino u ustima dok ga degustiraju, naručuju "Miljacku" i "Čršiju" i časte muziku, a porodici donesu milku sa akcije u Lidlu. I to ako se sete, ali zato očekuju da svi padaju u nesvest od sreće kada oni dođu.

Na kraju krajeva, ko kako voli - neka izvoli, ali samo neka se oslobode tog razmušljanja da smo mi ovde bednici koji čekaju njihovu milostinju, a oni elita kojoj kičma puca za garsonjeru u Bavarskoj, ali se zato sijaju fasade i Versaće terase u Srbiji, iako su i te kuće često iznutra šuplje.

