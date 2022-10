PRVA ŽIVOTINJA KOJU VIDITE NA SLICI OTKRIVA VAŠ LJUBAVNI ŽIVOT: Test će vam otkriti detalje kakve nikada niste mogli da zamislite!

Testovi ličnosti su zabavni i mogu otkriti zanimljive uvide o nama, a ovaj vam govori kako se snalazite u ljubavi, odnosno koji "jezik" u romantičnoj sferi najpre govorite. Saznaćete šta je ono što vas privlači u ljubavi, šta očekujete, kako zavodite - možda čak i nekih stvari kojih niste bili svesni.

Sve što treba da uradite je da pogledate sliku i da proverite koja životinja vam prva upada u oči i šta ona govori o vama.

foto: screenshot yourtango

Ptica

Ako ste prvo videli pticu kada ste pogledali sliku, vi ste vrsta osobe koja je prirodno otvorena i izražajna. To ne znači da morate stalno da budete u centru pažnje ili da se nikada ne stidite, ali to znači da ste u najboljem izdanju kada ste sa grupom ljudi koje volite, razgovarajući o onome što je najvažnije vama. Vaš jezik ljubavi su reči potvrđivanja. Za vas su reči više od stvari koje ljudi govore. Imaju težinu i imaju značenje. Deo razloga zašto ste poznati po tome što pričate onoliko koliko i sami jeste to što vam je važno da vaše reči odražavaju vašu ljubav prema ljudima u vašem životu.

Rak

Ako ste videli raka kada ste pogledali sliku, vi ste vrsta osobe koja je poznata po svojoj neobičnoj ličnosti. SI smai uživate us vojoj autentičnosti. Vaš jezik ljubavi je fizički dodir. Za vas je bolje iskazati ljubav delima i dodirima nego rečima. Intimnosti od držanja za ruke do seksa i poljubaca, za vas su posebno važni u odnosu. Da li je glupan? Naravno, ali je takođe divno. I ti si.

Konj

Ako ste videli konja kada ste pogledali sliku, vi ste osoba koju pokreće njihova žestoka tvrdoglava crta i njihova potreba za nezavisnošću. Sve je u redu i dobro je želeti da sami uspete u ovom svetu, ali ako zaboravite koliko morate da budete u mogućnosti svojim prijateljima i porodici kada su vam potrebni, život može izgledati prilično težak. Vaš jezik ljubavi su dela služenja. Zagrljaji su dobri i reči su odlične, ali ako osoba zaista želi da vam dokaže da je odana, moraće to da dokaže tako što će učiniti nešto posebno i praktično, nešto što će vam olakšati život.

foto: Shutterstock

Delfin

Ako ste videli delfina kada ste pogledali sliku, vi ste osoba koja je izuzetno kreativna i umetnička duša. To ne mora da znači da ste umetnik u svakodnevnom životu. Možda ste samo kreativna osoba koja pronalazi načine da iskoristi svoje darove čak i u najneverovatnijim situacijama. Vaš jezik ljubavi je fizički dodir. Kada provedete svoj život fokusirajući se na svet mašte, važno je da vaš romantični partner može da vam pomogne da se spustite na zemlju kada je to potrebno.

Pačići

Ako ste videli pačiće kada ste pogledali ovu sliku, vi ste osoba koja je detaljno orijentisana i fokusira se na manje stvari u životu. Pačiće na ovoj slici je teško videti, pa ako ste tip osobe koja ih vidi, to znači da stalno tražite stvari koje drugim ljudima potpuno nedostaju. Vaš jezik ljubavi je kvalitetno vreme provedeno sa dragom osobom. Vama je važno da vi i vaš partner imate dovoljno vremena da se fokusirate isključivo jedno na drugo.

Medved

Ako ste videli medveda kada ste pogledali ovu sliku, vi ste osoba koja je rođeni vođa i lako preizimate odgovornost. Ljudi od vas traže smernice, a vi volite da budete na višem položaju. Vaš jezik ljubavi je primanje poklona. Kada vam je neko bitan, ne možete a da mu ne poklonite znake svoje ljubavi - i očekujete isto zauzvrat. Navikli ste da ljudi izražavaju svoja osećanja prema vama kroz opipljive predmete, ali vi ne koristite druge, već uzvraćate istom merom. Mislite da ste zaista vredni divljenja, i jeste!

foto: Profimedia

Štene

Ako ste videli štene kada ste pogledali ovu sliku, vi ste osoba koja je ljubazna i nežna. Vaša ljubaznost i vaša sposobnost da brinete o drugima motivišu mnoge odluke koje donosite na dnevnoj bazi. Omate naviku da stavljate potrebe drugih ispred svojih. Vaš jezik ljubavi je kvalitetno vreme. Želite d apartner provodi više vremena sa vama i d ačešće budete u njegovom centru pažnje.

(Kurir.rs/Sensa)

