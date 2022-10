RIBE SKLONE LAGANJU, A DEVICE NISU ONAKVE KAKVIM SE PREDSTAVLJAJU: Ovo su NAJMRAČNIJE TAJNE horoskopskih znakova

Svi mi imamo neke stvari koje krijemo od drugih i za koje ne bismo voleli da se saznaju. Možda se bojimo kritike i osude ili jednostavno ne želimo to ni sa kim da delimo jer bismo hteli da zadržimo deo intime samo za sebe. Saznajte koje tajne o sebi pojedini horoskopski znaci kriju od okoline.

Ovan

Iako su ljudi rođeni u ovom znaku na prvi pogled neustrašivi, borbeni i glasni, to im je često maska kojom kriju nesigurnost. I njima je, kao i svima drugima, potrebna potvrda okoline da vrede i da su voljeni.

Bik

Bikovi su stabilni, praktični i realni, a mnogi im zavide jer odaju utisak kao da uvek znaju šta žele i kao da su zadovoljni životom. Ipak, duboko u sebi često žale što nisu spontaniji i što se toliko opiru promenama. Osećaju da ih to koči u životu.

Blizanci

Blizanci su uvek vedri i nasmejani, pa i onda kada imaju mnogo briga na pameti. Druženje i zbijanje šala idealan su im način bega od problema i prilika da izbegnu da razgovaraju o onome što ih zapravo muči.

Rak

Mnogo su čvršći nego što ljudi misle. Svi ih smatraju osetljivima, ali Rakovima to i odgovara jer vole da se drugi brinu o njima i posvećuju im mnogo pažnje. Skloni su manipulaciji kako bi dobili ono što žele.

Lav

Lavovi su u dubini duše nesigurni. Upravo zbog toga imaju potrebu da uvek vode glavnu reč i u svemu budu najbolji. Komplimenti, priznanja i odobravanje okoline najbolja su im potvrda da nešto vrede.

Devica

Nisu toliko organizovane kao što svi misle. I one su sklone kašnjenju, zaboravljanju i slabom pridržavanju plana poput ostalih običnih smrtnika, no to vešto kriju od drugih, pa čak i od svojih najbližih.

Vaga

Često se šarmom izvlače iz neprijatnih situacija ili nagovaraju druge da urade nešto s čime im se ne da pozabaviti jer su suviše lenje. Nije im problem ni da posegnu za lažima ako će time izbeći konflikt ili napor.

Škorpija

Iako su naizgled hladni, zapravo su vrlo osetljivi. U njima bukti vulkan emocija koji samo čeka priliku da eruptira. Lako ih je povrediti pa ledenom maskom samo žele da se zaštite od mogućeg razočaranja.

Strelac

Ljudi o njima imaju utisak da su avanturisti koji stalno putuju i dišu život punim plućima, a u stvari provode mnogo vremena kod kuće i gledaju putopise ili dokumentarce ili pak igraju kompjutorske igre.

Jarac

Jarčevi žele da drugi misle da su ozbiljni i hladni, ali to je daleko od istine. Treba im neko vreme da se opuste, a tada do izražaja dolazi njihov neobičan i pomalo mračan smisao za humor, pa se mnogi iznenade koliko su ovi suzdržani ljudi zabavni.

Vodolija

Smatraju se posebnima i drugačijima od ostalih, ali ono što ne žele nikome da otkriju je da to ponekad iziskuje previše truda. Toliko ne žele da se uklapaju u prosek da im to s vremenom postane obaveza i opterećenje.

Ribe

Uživaju u tračarenju i vole da zadiru u tuđu intimu. Sklone su intrigama i igricama kojih se ne bi postideli ni likovi iz sapunica, a često posežu za lažima kako bi se predstavile u što boljem svetlu ili se izvukle iz neprijatne situacije.

(Kurir.rs/ Story.hr)

