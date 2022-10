MAMA, UMRO SAM U POŽARU 1993. GODINE: Dečak se prisetio PROŠLOG ŽIVOTA i izneo ZASTRAŠUJUĆE DETALJE! Sve se poklopilo! (VIDEO)

Luk Rulman je Pem prvi put spomenuo kada je imao samo dve godine, a tada je rekao da je umro i otišao u raj.

Iako je priča zapravo stara nekoliko godina, britanski tabloid The Sun upravo se prisetio Luka Rulmana, dečaka koji je zaprepastio svet tvrdnjom da se i te kako dobro seća ko je bio u prošlom životu.

A taj je dečak iz Sinsinatija je svojevremeno pred svojom majkom Erikom pomenuo Pem Robinson, Afroamerikanku koja je stradala 1993. godine prilikom požara u hotelu Pakston u Čikagu.

Luk je Pam prvi put spomenuo kada je imao samo dve godine, a tada je rekao i da je umro i otišao u raj.

- Video sam Boga, a on me gurnuo nazad i ponovo sam se probudio kao beba. Ti si me zatim nazvala Luk - rekao je dečak zatečenoj majci Eriki, nakon čega se ona dala u istragu.

I zaista, ubrzo je otkrila da je Pem Robinson bila jedna od 19 žrtava požara u pomenutom hotelu u Čikagu, a Luk je potom prepričao i kako se dobro seća da je poginuo nakon što je skočio sa zgrade.

Erika je neverovatnoj priči dodala i to da je njen sin znao često da otkriva i detalje iz svog navodnog prošlog života.

Na primer, umeo je da prepriča kako je u prošlosti imao crnu kosu, da prepozna minđuše koje je nekada kao devojka posedovao, a s vremenom je počeo da iskazuje i sklonosti prema sviranju klavijatura i slušanju Stivija Vondera. Drugim rečima, prema onome što je nekada volela i pokojna Pem Robinson.

Lukov slučaj zatim zainteresovao i producente emisije "The Ghost Inside My Child" (Duh u mom detetu), koji su ispred njega stavili zanimljiv test.

Naime, mališanu su pokazali stranicu prepunu fotografija tamnoputih devojaka u tridesetim godinama, pa su ga pitali može li da prepozna sebe.

I pogodite, Luk je iz prvog pokušaja prstićem pokazao upravo na Pem Robinson!

Porodica preminule Pem pristala je Eriki Rulman da pomogne pri povlačenju paralela, ali nikad nije stala ispred kamera.

