KAD NORVEŽANIN SPREMI PIHTIJE, TO JE "VAU", A KAD IH PRAVI SRBIN JE "BLJAK"! Kuvar Raša brutalno odgovorio na kritike naše kuhinje

Podvarak, čvarci, proja, svadbarski kupus, srpska salata, riblja čorba, popara, slatko, rezanci sa makom i pihtije.

Nema Srbina koji nije čuo za ovih 10 jela. Prašina se međutim digla jer je poznati gastronomski sajt upravo ova jela negativno ocenio, a to je sajt koji prate milioni ljudi širom naše planete.

Na vest o ovoj, mnogi bi rekli, uvredi srpske kuhinje reagovali su mnogi koji su ostavljali komentare da oni koji su ocenjivali naša jela ne znaju šta je prava kuhinja.

Ovim povodom, Raša Vlačić, kuvar, koga takođe zovu srpski Džejmi Oliver, dao je svoj komentar za ovu listu.

- Kiseli kupus je odlika nemačke kuhinje, podvarak, dinstani kupus itd. Nemački dinstani kupus iliti naš podvarak, sa onom masnom butkicom i kobasicama je odličan, a naš podvarak koji uglavnom pravimo za vreme posta ne valja?! Mogu slobodno da kažem da je to propaganda. Evo i pihtije, naprimer pihtije u Rusiji se prave sa ribom, u Norveškoj je čuveni specijalitet prase u aspiku na norveški način, dakle, to su sve pihtije. Međutim, ako to priprema Norvežanin to je onda vau, a ako to priprema Srbin onda su to bljak pihtije - započeo je Raša.

- Ti ljudi, odnosno kuvari, ko god da je to ocenio, na prvom mestu ne mogu da kažem da su gurmani. To su jela na kojima su odrasli naši preci kroz Prvi i Drugi svetski rat sa tom projom koja nas je očuvala i održala, sad to ne valja. Jednostavno mislim da su njihovi tanani želuci u ovom slučaju pogrešili. Imam prijatelja u Francuskoj, koji kad vidi naše porcije on se uplaši. Vidi stek od 350 grama i kaže da oni to jedu nedelju dana. Ja bih pre rekao da su one ocene neka ljubomora, ipak se u Srbiji još uvek jede ukusna i organska hrana, kod nas paradajz i paprika imaju ukus, idite kod komšija i vidite da paradajz u avgustu ima ukus na plastiku - rekao je poznati srpski kuvar.

