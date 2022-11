OŽENIO SAM SE NEVINOM DEVOJKOM IZ POŽAREVCA I DOŽIVEO NAJVEĆI BLAM: Beograđanin poludeo zbog OBIČAJA, pa se posvađao s TAZBINOM

Beograđanin (33) se oženio devojkom iz Požarevca (27), a njegovo iskustvo, koje je opisao kao najveći blam koji je doživeo, izazvalo je nedavno burnu raspravu na društvenim mrežama.

- Bili smo u vezi četiri godine pre nego što smo odlučili da se venčamo. Ona je divna devojka iz pristojne porodice i mada sam znao da je odrasla u "maloj sredini", iskreno sam bio iznenađen kada sam na početku otkrio da je nevina. Moram priznati, malo mi je to godilo, dopala mi se ideja da nije bila ni sa kim pre mene - počinje on svoju ispovest.

Mladić dodaje da je imao strpljenja, pa je tako i nakon dve godine veze dočekao i da imaju intimne odnose.

- Bila je stidljiva u početku, ali kako se vremenom opuštala, postajala je sve slobodnija i, mogu reći da je seks bio fantastičan. Mnogo bolji nego sa iskusnim devojkama sa kojima sam bio pre nje - priča ovaj momak.

Veza je svakim danom postajala sve čvršća, porodice su im se upoznale, a nije bilo naznaka da će to što su odrasli u različim sredinama i što su drugačije vaspitavani predstavljati problem. Sve dok nisu odlučili da se venčaju.

- Prvi problemi su se javili kada smo se dogovarali oko svadbe. Ja sam hteo da sa "matorcima" idemo na ručak, a da za društvo napravimo žurku. Ona je želela tradicionalnu svadbu, sve po redu - crkva, matičar, kupola od šampanjca, živa muzika... Iako to nije baš moj fazon, pristao sam. Ako će to da je usreći, što da ne? Nije bila to neka velika žrtva koju je trebalo da prinesem - nastavio je svoju priču:

- Sve smo se dogovorili, zakupili smo veliku salu, jer njeni imaju mnogobrojnu rodbinu koju su želeli da "ispoštuju". Tada sam primetio da su njeni roditelji počeli za mrvicu više da se mešaju nego što mi je bilo po volji. Imali su primedbe na jelovnik, nisu pristajali na onaj klasičan "restoranski", već je moralo da bude pečenja i sarmi. OK, ništa strašno, mislio sam. Na kraju krajeva, prvi put udaju ćerku i verujem da su godinama unazad planirali kako će taj dan da izgleda. Zaista sam se trudio da ih razumem, i moje roditelje sam ubedio da se ni oni ne obaziru, niti mešaju. Neka bude kako mlada želi.

A onda je došao dan venčanja... I situacija koju ovaj mladić više nije mogao da prećuti.

- Poštujem svačije običaje, ali ovo nisam mogao da prećutim. Na dan venčanja, njeni roditelji su mi rekli da su odredili osobu koja će sedeti ispred sale i popisivati poklone. I ne samo to! Ko donese novac, na licu mesta će se koverta otvarati i upisivati ko je koliko dao. To je bila kap koja je prelila čašu! Mislim da mi je pritisak skočio na 300, toliko sam se iznervirao - kaže momak i dodaje i da se i dan-danas razbesni kad se seti svega:

- Potpuno sam poludeo, prvi put sam se suprotstavio njenim roditeljima i rekao da nema šanse da kao najveći "seljaci" popisujemo šta nam je ko doneo na poklon. Tada je nastao haos, njeni su skočili da brane svoje običaje, a onda su se prvi put umešali i moji... Pale su uvrede, ma opšti pakao! A ona je samo ćutala... Kada sam je upitao šta misli, počela je da plače. Rekla je da su njeni planirali svadbu još otkako je bila devojčica i da ne želi da ih razočara...

U trenutku kada je video da plače, momak kaže da je shvatio da ima dva izbora - ili da nastavi da "tera" po svom i na kraju ostane bez žene koju voli ili da "proguta knedlu" i popusti. Odabrao je ovo drugo.

- Jeste ona iz Požarevca, znam da su tamo običaji drugačiji... ali ovo nisam očekivao. Kako je moguće da joj to nije smetalo? Kako je moguće da je nije bilo nimalo blam, kako ne vidi koliko je to uvrdedljivo, ma nemam drugu reč da upotrebim nego seljački.... Ne znam - kaže ovaj momak i dodaje da iako su i danas u braku, da su generalno srećni, ipak joj nikada nije oprostio što je dozvolila da se tako osramote na svadbi i što se nije usprotivila roditeljima.

Ova priča podelila je korisnike mreža na dva tabora. Jedni su apsolutno stali na njegovu stranu, a čak su i sugerisali da je trebalo sve da obustavi jer je mlada pokazala da će stalno slušati roditelje. A bilo je i onih koji su sasuli "drvlje i kamenje" na njega, nazivajući ga snobom.... I jedni i drugi su žestoko zastupali svoje stavove.

"Što onda nisi našao neku Beograđanku ako ti je to bilo isuviše seljački", "Da, a vi Beograđani ste baš fini i kulturno vaspitani. Vidim kad dođete na neku svadbu na selu, pa se raspojasate uz narodnjake, sve puca od kulture..." komenatrisali su.

Bilo je i onih koji su smatrali da gest njenih roditelja jeste bio neprimeren, ali da je najvažnije kako se oni slažu u koliko se vole.

- Ponekad moraš nešto i da prećutiš. Brate, imao si sreće da si najveću glupost odmah pregrmeo. Važno je da se volite, sve ostalo je nebitno - napisao je jedan korisnik.

