Tokom 24. novembra dešavaće se neke poslovne promene, a zbog nepovoljnih aspekata horoskopa možemo očekivati neke, ne tako lepe promene kod većine horoskopskih znakova. Ipak, Ribe će imati sreće, posebno one koje se bave kreativnim zanimanjima, te će doći do porasta njihove popularnosti, a potencijalno i do ulaska u tajnu vezu sa zauzetom osobo. Blizanci će, sa druge strane ući u poslovne probleme, posebno ukoliko rade sa inostranstvom.

02:32 Kurir dnevni horoskop za 24.11.2022.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:32 Kurir dnevni horoskop za 23.11.2022.