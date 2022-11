5 ZNAKOVA DA ĆE VAM SE ŽELJA USKORO OSTVARITI! Univerzum vam šalje VEOMA JASNE SIGNALE: Evo kako ćete lakše da ih prepoznate!

Nije uvek odmah očiigledno da ste blizu ostvarenja manifestacije. U stvari, neki od glavnih znakova mogu vas čak navesti da mislite kako ste još dalje od ostvarenja svoje želje. Uz sav fokus na jasnu nameru i vizualizaciju u radu sa Zakonom privlačenja, postoji jedna stvar koju je često lako prevideti: nemogućnost prepoznavanja željene stvari kada vam stigne u život.

Isto tako, možda nećete primetiti suptilne znakove koji govore da je ono što želite na putu. Delotvorno korišćenje Zakona privlačenja zahteva otvoren um, osetljivost na znakove koji govore da je manifestacija vaših namera na dohvat ruke.

Ovde su neki od najčešćih pokazatelja.

Srećniji ste

Kada se osećate dobro (ili barem bolje nego što ste se osećali), vi se usklađujete sa onim što želite. U osnovi, postoji povratna petlja - što ste usklađeniji sa stvarima koje želite, srećnije se osećate, a sreća podstiče dalje usklađivanje.

Dakle, svaki put kada analizirate svoje mentalno zdravlje i shvatite da se poboljšalo u poslednjih nekoliko nedelja ili meseci, imate dobar razlog verovati da je ono što želite na putu do ostvarenja.

Redovno vidite i slušate o tome šta želite

Kada ste blizu tome da manifestujete ono što želite, možda ćete primetiti da počinjete to svuda da viđate - ili stvari koje to predstavljaju. Ako je ljubav to što tražite, možda ćete viđati predivne srećčne parove oko sebe ili ćete primećivati članke o ljubavi na internetu ili u časopisima.

Ako pokušavate manifestovati fizički predmet, npr. kameru ili muzički instrument, možda ćete primetiti da se oglašava na plakatima i u javnom prevozu ili se čak pojavljuje u svim vašim omiljenim TV emisijama!

Takođe ćete čuti u tuđim razgovorima više o tome šta želite manifestovati, kada je stvar koju želite na putu.

"Stepenice"

Vi možete manifestirati mnogo malih "stepenica" pre nego što zaista dobijete ono što želite, ali ove male pobede su sve znakovi da je ono što želite moguće i da je zaista na putu do vas. Drugim rečima, ne manifestuju se uvek naše želje odmah u svom punom obliku.

Na primer, možda ste u potrazi za ljubavlju i primetili ste kako susrećete dosta divnih ljudi u zadnje vreme, iako još nemate srodnu dušu u svojoj orbiti, ali imate umirujuće znakove da zaista postoji prava osoba za vas.

Ili na primer ako pokrećete posao, možda ćete početi sretati uspešne poslovne ljude koji će vam pružiti korisne savete. Iako to nisu velike manifestacije, to su uzbudljivi događaji, možete na njih gledati kao na korisne putokaze na putu prema ostvarenju svog cilja.

Jednostavno osećate da se događa

Mnogi ljudi koji su uspešno manifestovali svoje ciljeve pomoću Zakona privlačenja, kažu da su retrospektivno gledajući, jednostavno znali da će njihove namere uroditi plodom. Recimo, na primer, da želite manifestovati novo blisko prijateljstvo.

Nakon što shvatite sve pojedinosti koje će odrediti vašu novu vezu, na kraju možda samo odjednom dobijete osećaj da samo što niste sreli pravu osobu – jednostavno znate bez sumnje da će se to dogoditi, a taj vaš prijatelj kao da već postoji u vašem životu.

Pojavljuju se prepreke

Zanimljivo je, međutim, da mnogi ljudi, također, govore da su naišli na neke od svojih najvećih izazova upravo prije nego što se manifestiralo ono što su željeli. Zapreke (npr. naporan razgovor za posao, loš dan ili manja zarada od očekivane) mogu dovesti do toga da počnete misliti kako pristupate i radite sa Zakonom privlačnosti na pogrešan način i da se pitate hoće li se vaše namere ikada ostvariti.

Ne uzrujavajte se-takvi izazovi često su zapravo znakovi kretanja prema napred, a mogu vas naučiti i neke lekcije koje su vam potrebne da napravite skok u manifestaciji. Ako primećujete znakove svuda oko vas koji sugerišu da se Svemir usklađuje sa vašim željama, a ipak se usprkos tome suočavate sa izazovima, možda je pravo vreme da proučite svoja eventualna ograničavajuća uverenja.

Šta je to što vas koči? Kada rešite temeljne negativne pretpostavke koje još uvek mogu vrebati, možda vas samo dani ili sedmice dele od onoga što želite. Kao što je gore navedeno, nije uvek odmah očito da ste blizu ostvarenja manifestacije. U stvari, neki od glavnih znakova mogu vas čak navesti da mislite kako ste još dalje od ostvarenja svoje želje. Međutim, naoružani sa svojim novim poznavanjem najčešćih pokazatelja da je ono što želite na putu, mnogo verovatnije je da ćete uočiti ključne znakove i koristiti ih u svoju korist.

