NIJE GOTOVO S RETROGRADNIM MERKUROM ZA 2022. GODINU: Kreće uskoro i napraviće POTOP! Ovaj znak čeka TEŠKA BESPARICA!

Poslednji retrogradni Merkur u 2022. počinje 22. decembra, ali njegov sena će na nas početi da utiče već 12. decembra i to će činiti sve do 23. februara. To razdoblje je i vladavina Jarca, što će sve dodatno zakomplikovati.

Naime, to znači da se planovi za putovanje ili zabavu možda neće ostvariti, što bi moglo da bude neprijatno za većinu znakova.

Verovatno će biti i problema s vašom sposobnošću donošenja odluka. Međutim, ovaj novi raspored nebeskih tela pomoći će vam da se rešite tragova prošlosti i krenete napred u životu bez emocionalnog opterećenja. U nastavku saznajte šta se sprema za svaki znak tokom retrogradnog Merkura...

Ovan

Ovan bi trebao da bude svestan komunikacijskih problema koji se javljaju na poslu. Vrlo je moguće da će naizgled male greške eksplodirati u nešto veliko. Osim toga, zvezde predviđaju da će Ovan prekinuti mnoge neželjene veze kako bi zaštitio svoj razum. I to će mu dugoročno pomoći.

Bik

Ovaj zemljani znak će se suočiti s velikim problemima na polju tehnologije. Oni koji rade u ovoj sferi patiće zbog nestabilne internet veze, problema s elektronskom poštom. Moguće je da će izgubiti neke nesačuvane podatke, a mogući su i drugi problemi povezani s tehnologijom. Savet je da budete posebno oprezni i u ovom razdoblju stalno detaljno pregledavate svu službenu poštu pre nego što bilo šta pošaljete šefovima i kolegama.

Blizanci

Ovaj vazdušni znak poznat je po svojim komunikacijskim veštinama, a komunikacijom vlada Merkur. Vrlo je izvesno da će poslednji retrogradni Merkur uticati na Blizance na emotivnom nivou. Međutim, dobra vest je da će im omogućiti da zacele stare rane.

Rak

Ovaj emotivni vodeni znak trebao bi da privlači samo dobru energiju i negovati ljubav prema sebi. Moguće je da će se suočiti s tehnološkim problemima koji bi mogli da ometaju njihov rad. Rakovi takođe mogu da dođu do tačke u kojoj moraju oštro da postavljaju granice kako bi održali razum, čak i među voljenima. U ovom periodu najbolje je ne ulaziti u finansijska ulaganja.

Lav

Konstantno ometanje planova može kod Lava da izazove veliki stres. Zbunjenost i kašnjenja postaće uobičajena pojava. Planovi putovanja biće poremećeni, a troškovi će se umnožiti bez posebnog razloga. Ovaj vatreni znak u ovom periodu bi trebao da pripazi na svoje zdravlje.

Devica

Device su poznate kao perfekcionisti. I stoga ih, kao malo šta u životu, ljute i živciraju nepotrebna odlaganja i gubitak kontrole nad ličnim i profesionalnim životom. A upravo to donosi ovaj retrogradni Merkur. Ključ za preživljavanje ovih izazova je biti strpljiv, biti otvoren za predloge i na kraju ostati smiren dok oluja ne prođe.

Vaga

Ovaj vazdušni znak, kojeg inače karakteriše ravnoteža, treba dodatno da se potrudi kako bi upravljao svojim troškovima. U protivnom može doći do neželjenih posledica. Osim toga, Vagama je vrlo važno da svoju frustraciju ne iskaljuju na voljenim osobama.

Škorpija

Ovaj emotivni znak kojim vlada Pluton dobiće mnogo prilika da se distancira od ljudi ili prevlada prošla iskustva koja više nemaju nikakvu svrhu. Sledeće razdoblje za Škorpije neće biti lako - biće puno svađa, nijedna lepa, ali biće i prijatnih susreta, između ostalog s ljudima s kojima su nekad bili u sukobu, ali i s bivšim ljubavima.

Strelac

Ovaj znak je obično najuravnoteženiji od svih ostalih znakova Zodijaka. Međutim, tokom ovog retrogradnog Merkura, Strelčevi će biti uvučeni u pravu dramu. Vrlo je moguće da će se sve ticati prijatelja i porodice. Znajte da je ova drama potpuno nepotrebna i da je uzrokovana nedostatkom odgovarajuće komunikacije.

Jarac

Uopšte ne čudi što će Jarac biti najviše pogođen jer će retrogradni Merkur biti upravo u njegovoj kući. Inače orijentisani na karijeru i motivisani u svakom trenutku, Jarčevi neće znati šta ih je snašlo u narednom periodu. No umesto panike, najbolje bi bilo samo sedeti i pričekati da ovaj turbulentan period prođe.

Vodolija

Ovaj vodeni znak mora malo da se odvoji od svega kako bi zaštitio svoje mentalno zdravlje i razum. Samoća će vam pomoći da uspešno plovite kroz oluju haosa i zbrke koju će doneti retrogradni Merkur.

Ribe

Ribe su jedan od onih znakova koji ne vole sukobe i rasprave. Zato će im sledeće razdoblje biti teško jer ih čekaju neke neprijatne situacije vezane za bivše ljubavi. A to će ih dovesti u emocionalno tešku situaciju.

