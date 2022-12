PUN MESEC U BLIZANCIMA STIŽE 7. DECEMBRA: Ova 4 horoskopska znaka suočiće se sa i DRAMATIČNIM dešavanjima i HAOTIČNIM promenama!

U sredu, 7. decembra u 23.07 pun Mesec će dostići svoj vrhunac, a ovog puta stiže nam u komunikativnom znaku Blizanaca, znaku sa uvek duplom perspektivom i dobrim društvenim vezama. Astrolozi kažu da to znači da treba da očekujete razgovore i informacije koji će promeniti mnogo toga u vašem životu, ali i preokrete vezane za neke projekte i ciljeve - neće vas voditi nikuda, iako ste očekivali nešto sasvim drugačije

Predstojeći pun Mesec svakako će imati uticaja na sve znake Zodijaka, ali kao i uvek - neki će biti posebno pogođeno. To su Blizanci, Devica, Strelac i Ribe, a evo šta im donosi period od naredne dve nedelje.

foto: Shutterstock

Blizanci

Vi ćete biti zvezda ove mesečeve mene! Svi će želeti da čuju šta imate da kažete. No, pored toga što ćete biti traženi i popularni u društvu, ovo je trenutak kada ćete se zagledati u sebe i pažljivo osmotriti osobu koju poznajete. Samo zato što ste pravili greške u prošlosti, ne znači da ste ista osoba kao i ranije. Dozvolite sebi da prihvatite dobre prilike i da ih iskoristite - one će vam pokazati koliko ste duhovno porasli. Pripremite se na veoma važan događaj koji uskoro dolazi, jer pun Mesec uvek označava trenutak promene, ali i trenutak kraja. Moguće je da ćete se desiti nešto što će vas strašno razbesneti i naljutiti, ali ne morate odmah ovo da percipirate kao lošu emociju. Bes bi mogao da vas katapultira do uspeha ako znate kako da ga iskoristite.

foto: Shutterstock

Devica

Pun Mesec donosi moć vašoj 10. kući, kući karijere i reputacije, dajući vam dobru šansu da unapredite svoj karijerni i društveni položaj. Preispitajte svoje profesionalne ciljeve i analizirajte šta ne funkcioniše. Bolje je skrenuti sa željenog kursa, koliko god bilo teško, nego nastaviti u pogrešnom pravcu. Ovaj period vam nudi toliko potencijala da uradite nešto u svojoj karijeri, zato zapnite što pre! No, budite spremni na prepreke, izazove i razočarenja; ali ako niste voljni da ih savladate, kako drugačije da dođete do onoga što zaslužujete?

foto: Shutterstock

Strelac

Budite sigurni u sebe i svoju mogućnost da postanete bolja osoba. Međutim, pun Mesec odvija se u vašoj sedmoj kući saveznika, neprijatelja, poslonih i emotivnih partnera, a to znači da će se glavni događaji vrteti oko vaših odnosa. Verovatno će se desiti nešto veoma važno što će vas naterati da prepoznate šta je to što funkcioniše, a šta ne, kada je reč o vašim ključnim odnosima. Ako je temelj veze slab i nepouzdan, ovaj pun Mesec mogao bi da donese krah. No, ukoliko ste vi i vaš partner spremni da preuzmete odgovornost i pronađete zajedničko rešenje, ovo je period koji će pokazati koliko je vaša veza (kakve god da je ona prirode) zaista jaka.

foto: Shutterstock

Ribe

Pun Mesec osvetljava vašu četvrtu kuću, kuću porodice i predaka, te ćete samim tim najvažnije događaje iskusiti upravo u ovoj sferi. Morate da shvatite da niste imali kontrolu nad time odakle potičite ili sa kim ste u srodstvu. Ako ste osećate zarobljeno u svojoj porodici, ili se osećate pod pritiskom, znajte da imate moć da izgradite svoj sopstveni dom ili bar ideju o tome kako on treba da izgleda. Ako niste zadovoljni mestom gde živite ili se ne slažete sa roditeljima ili sa osobama sa kojima živite, ovaj pun Mesec inspirisaće vas da uradite nešto po tom pitanju i pokrenete se sa mrtve tačke. Takođe, ovo je period kada će na naplatu stići sav vaš poslovni trud - konačno će se stvari pokrenuti u smeru uspeha i doći ćete do većeg uticaja na poslu.

